Roig opina que propuesta de reinicio de diálogo carece de credibilidad

mayo 9, 2018 - 5:09 pm

El exmiembro de la comisión asesora del diálogo, Jorge Roig, se mostró de acuerdo en la posibilidad de que se retome la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, siempre y cuando se genere una agenda de interés común, la necesidad de ceder de ambas partes, unos árbitros relevantes y un sitio neutral para las negociaciones.

“Estaría de acuerdo con una iniciativa, con todas las condiciones me sentaría, porque creo que el país al final, nos vamos a tener que sentar, y como no era ni sigo siendo de la oposición, me siento un asesor técnico en esa materia, pues bienvenido si me solicitan, pero será la posición política si se sienta o no”, dijo.

No obstante, considera que, al ser el aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, el convocante a la reactivación de las conversaciones, la propuesta no es creíble “ha fallado muchas veces, creo que siempre ha querido ganar tiempo, la pregunta ahora es: si el presidente Maduro tiene tiempo para perder; una vez reelecto el mundo se le viene encima, porque tendrá países que lo reconocen pero el grueso de ellos no, más la hiperinflación que se lo está comiendo”.

El expresidente de Fedecámaras agregó que si el gobierno otorga concesiones, en la medida en que se comprometa a restaurar la gobernabilidad, a la renovación de las instituciones, “a tener un país nuevamente, que en este momento, no lo tenemos”, la oposición estaría dispuesta a hacer el lobby necesario.

Unión Radio