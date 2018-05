Representantes electorales de Falcón: “No tenemos condiciones pero tenemos testigos que es lo más importante”

mayo 16, 2018 - 6:16 pm

La base de partidos políticos: Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular en Zulia se encuentran apoyando a Falcón

Representantes electorales en el Zulia, del candidato por Avanzada Progresista, Henri Falcón, durante una visita a NAD, informaron sobre lo que ha venido siendo su trabajo de movilización para las elecciones presidenciales y para el Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) de este domingo, 20 de mayo.

Emil Sulbarán, candidato al CLEZ por el circuito 4 y coordinador electoral en Maracaibo aseguró que han logrado cubrir el 100% de las mesas con los testigos en el Zulia para garantizar respeto de los votos.

Comentó que la formación de los testigos es vital y que los de Avanzada Progresista han sido preparados y acreditados para la jornada del 20M. “Cuando tienes el 100% de las mesas con testigos, si ocurre un fraude vas a tener como desmontarlo, siempre y cuando haya participación, sin eso no se puede comprobar nada”, aseveró Emil Sulbarán.

Invitó a ver las elecciones como una oportunidad de salir de la crisis, a pesar de que las condiciones no sean las ideales. “El sentir del venezolano es que hay una esperanza y la descoordinación de dirigencia se nota cuando gente de partidos políticos opositores, que llaman a la abstención, quieren votar”, comentó el también candidato por el circuito 4.

Indicó que en las elecciones no hay condiciones pero que tendrán testigos que es lo más importante para garantizar la legalidad de los votos. “El voto es un mecanismo de protesta. ¿No vamos a aprovechar que Maduro tiene un 80% de rechazo en la población?”, agregó Sulbarán.

“A la familia que no durmió bien porque estaba sin luz, a la que no pudo llegar al trabajo porque no consiguió efectivo, ni transporte público, a la que sólo come una vez al día, ¿Qué le voy a decir, que no vaya a votar el domingo? ¿Que se espere a que haya condiciones?”, compartió Sulbarán, quien además aseguró que los resultados sorprenderán a todo el mundo.

“Después del 20M de lo menos que se va a hablar es de la legitimación de la elección” confesó el coordinador electoral de Henri Falcón, en Maracaibo, quien aseguró que de lo único que se hablará es del coraje que tuvo el venezolano de actuar muy por encima de su dirigencia.

Asímismo, indicaron a sus testigos estar desde las 3 o 4 de la mañana en los centros de votación hasta que se totalice último voto. Así como estar presente este viernes en la instalación de las mesas y de las maquinas.

Freydalí Pimentel / Pasante

Fotos: David Moreno

Noticia al día