Rector Rondón: En un proceso donde no participe la mayoría, decida la minoría

A siete días para las presidenciales del 20 de mayo, el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio Rondón, insta a los venezolanos a participar masivamente en los comicios del próximo domingo por considerar que “ese día habrá una decisión que tendrá consecuencias en la vida cotidiana del ciudadano y del país en general”.

Argumentó que los ciudadanos deben evaluar la realidad política, económica y social por la que atraviesa Venezuela, por lo que recomendó acudir a las mesas de votación inspirados en el “raciocinio” por encima del sentimiento emocional.

“Cuando las mayorías no se hacen presentes en un proceso electoral, en el caso de la legislación venezolana, las minorías deciden la elección; de allí que es importante, más allá de cualquiera que sea la visión política que tenga el venezolano, que esté conforme o inconforme con la situación del país, que la exprese a través de las distintas ofertas electorales en este proceso electoral”.

—¿Por qué llamar a votar?

—Lo primero es resaltar el momento que vive el país y cómo ocurrió la convocatoria a este proceso electoral por parte de un organismo con unas competencias claramente establecidas, orientadas a redactar una nueva Constitución, la cual debe ser sometida a la aprobación de los ciudadanos.

Ese organismo invadió competencias que no le corresponden, bajo el argumento de la subordinación de los poderes públicos constituidos a su existencia. Esa realidad no la podemos cambiar y de alguna forma no se ha podido impedir o frenar la extralimitación de las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se ha autootorgado”.

Explicó que en su rol como rector principal del CNE ha denunciado las violaciones al texto constitucional.

—¿Espera un incremento en las cifras de participación en este proceso electoral o considera que la tesis abstencionista prevalecerá?

—La democracia se fortalece atendiendo al pueblo, mientras que un proceso electoral se fortalece escuchando al elector y el ciudadano venezolano sabe si se le escucha o no. Ejemplos sobran. El pueblo se expresó mayoritariamente el 6 de diciembre de 2015. Y a su voz se le respondió inhabilitando a los diputados a la Asamblea Nacional (AN) de Amazonas. En 2016 se expresó solicitando la activación del Referendo Revocatorio Presidencial, y se le respondió retardando el proceso hasta lograr su desactivación total a través de tribunales penales sin competencia en lo electoral. Y en 2017 se le impuso la obligación de participar a través de tres procesos en menos de seis meses: La ANC, las elecciones de gobernadores y la de alcaldes, imposición que se repite en 2018 con este llamado inicial a elección presidencial y luego intentando forzar la barra de la participación con la inclusión de la elección de los consejos legislativos de los 23 estados del país.

Rondón explicó que estos procesos tuvieron sus cifras de participación, de acuerdo con la evaluación que el elector hizo sobre la conveniencia de aceptarlos o no. “Por ello, el incremento o no de la participación sigue pasando por la vía del elector y ello depende mucho de las circunstancias que caracterizan este momento en particular”, agregó.

—¿Entonces, cuál es su llamado al elector respecto al 20 de mayo?

—Algo vital: hacer un esfuerzo por separar lo emocional de lo racional. Con lo emocional me refiero a las angustias que se originan por no tener qué comer, no tener cómo atender a los hijos, no tener acceso a la medicina, a cazar dónde conseguir los alimentos sin la seguridad de lograr comprarlos, la angustia por la falta de efectivo o por la carestía de la vida.

Con lo racional, ejercicio que parece no ser de fácil ejecución mientras se esté bajo el dominio de lo emocional, me refiero a atender las prioridades que nos ofrece el participar en una elección.

Con respecto a la elección del 20 de mayo, todos estamos involucrados emocional y racionalmente: los comentarios en el Metro, en las camionetas, en el trabajo se refieren en su gran mayoría a la situación crítica del país y ante las emociones que ellos despiertan, los abanderados de la tesis abstencionista explotan: “no votes, no participes, no acudas”.

Rondón invitó a los venezolanos a preguntarse ¿y el 21 de mayo qué? Si voto qué se puede cambiar y si no voto qué dejé continuar. “Desde mi óptica, como ciudadano, los invito a activar la participación política como una de las armas legítimas que tiene el venezolano para influir realmente en el estado de las cosas”.

Un proceso electoral atípico

Rondón, quien tiene 24 años trabajando para la institución comicial, dijo que el norte del organismo es ofrecer el mejor proceso electoral cada vez que se presenta la oportunidad de organizarlos y convocarlos.

“En el transcurso de estos años he señalado mis observaciones en el CNE acerca de cómo se dejaban de cumplir aspectos normativos para que el proceso electoral fuera lo más competitivo posible”.

“Este es un proceso electoral atípico porque el país vive una profunda crisis institucional, social, económica que el propio CNE no escapa de ella. Este proceso fue convocado por una instancia distinta al poder electoral que es la institución que tiene esa facultad exclusiva y la hace la ANC, alejada de sus propias atribuciones”.

Explicó que la convocatoria simultánea de consejos municipales, que el CNE reconoció de imposible ejecución, con consejos legislativos y del Presidente “deja muy claro el desconocimiento de las complejidades de un proceso electoral y esas son las razones por la que la Constitución le otorga al CNE esas funciones”.

Interés político

Explicó que realizar las elecciones el 20 de mayo, contrariando la costumbre de convocarlas para el mes de diciembre, “obedece a un claro interés político que no contribuye a la mejor participación”.

“Tenemos que entender por qué votar dentro de un contexto de crisis generalizada, donde las instituciones están dejando de hacer lo que por Constitución les obliga y es precisamente a través de la expresión soberana del voto señalar cuál es el destino que el país debe tomar”, agregó.

Rondón considera que solo a través del ejercicio pleno de los derechos políticos de los venezolanos “es que podemos dirimir las controversias”.

Argumentó que la paz del país no se decreta y a su juicio se obtiene con la satisfacción de las necesidades básicas de los venezolanos y, para que sean satisfechas, el gran reto de la dirigencia política del país es esta elección del 20 de mayo: “una oportunidad para que el ciudadano decida sobre la eventualidad de quienes dirigen los destinos del país”.

—¿Parece, entonces, que el destino del país está en los hombros del CNE?

—Claro que hay una responsabilidad del CNE en este momento de crisis del país, en ofrecer un proceso que pueda dar tranquilidad a los venezolanos de que su voto elige, es contabilizado, totalizado y, además, es adjudicado en razón de lo que la mayoría decide.

Estamos en un contexto donde desafortunadamente actores políticos fueron empujados de la participación, que sus organizaciones partidistas fueron inhabilitadas, ilegalizadas. Esta circunstancia lejos de distanciar al venezolano del ejercicio del voto más bien debe motivarlo con mayor ahínco a la participación activa a través del voto, que es un instrumento transformador y en ejercicio de ese derecho político evidentemente es fundamental para definir el rumbo del país”.

—¿Las elecciones del 20 de mayo son libres?

—El voto es un ejercicio de libertad y para ello tienen que estar abonadas todas las condiciones para que el elector pueda hacerlo de la forma más reflexiva sin ningún tipo de intromisión de ninguna naturaleza.

Por ejemplo, la disposición de puntos de los partidos políticos cerca de los centros de votación es una perversión del propio sistema que le resta libertad a los electores a trasladarse sin ningún tipo de inducción, sino bajo el espíritu del ejercicio de su derecho político.

Esta situación se agrava aún más por la utilización de mecanismos del Estado venezolano, como lo es el Carnet de la Patria, que corresponde a un instrumento para la asignación de políticas sociales, con el propósito de control electoral de una parcialidad política. Las he criticado y he consignado las denuncias en el CNE porque no contribuye a un proceso electoral justo, equilibrado y competitivo”, insistió.

Reiteró el compromiso entre los actores políticos, el Plan República y las autoridades del CNE de que estos puntos estarán ubicados en un perímetro no menor de 200 metros de la puerta del centro de votación.

—¿Son legales estas elecciones del 20 de mayo?

—Estas elecciones fueron convocadas por la Asamblea Constituyente, igual que las regionales y municipales alejadas de lo que la Constitución establece y en nada contribuyen a generar una expresión amplia del soberano en el marco de este proceso electoral.

Sin embargo, frente a estas dificultades el llamado, más allá de los temas de la emocionalidad que son comprensibles, es a la racionalidad.

Estas circunstancias obligan a que los venezolanos reflexionemos sobre el momento que tenemos al frente del país. Y ante estas situaciones de necesidades complejas en la procura del día a día de los venezolanos, la forma de expresarse, de cómo debe marchar el país, es a través del voto que es el instrumento donde el venezolano tiene la posibilidad de ejercer su voz para que sea escuchada, contabilizada y adjudicada. Eso es lo importante.

Comentó Rondón que a siete días de las elecciones presidenciales, en este momento hay una cantidad de venezolanos que están reflexionando sobre si ejercen o no su derecho al voto, y que a su juicio son “todas válidas (…) En este sentido, los animo para que asuman su derecho a participar porque el 20 de mayo habrá una decisión que tendrá consecuencias desde el punto de vista de nuestras vidas cotidianas y en el país.

—¿Y en ese marco qué opina de la posición de la MUD y del frente amplio?

—Hay que entender estos momentos que no pueden valorarse solo desde el punto emocional, sino racional, que pasa por el ejercicio pleno de los venezolanos a través del voto.

Claro que son ciertas las restricciones que se presentaron con el tema de la inhabilitación pero el venezolano tiene la oportunidad de expresarse y a mi juicio debe dejarlas pasar por alto y ejercer el compromiso a través del voto.

—¿Cómo puede el CNE controlar el ventajismo electoral del gobierno?

—El mensaje frente al ventajismo es recordarle a los venezolanos que el voto es secreto, no hay forma alguna de saber por quién usted votó. El secreto del voto está garantizado. El ventajismo no es nuevo, es una de las perversiones del sistema y pasa por una legislación restrictiva en cuanto a los supuestos de infracción que no permita que los funcionarios en reelección hagan uso y abuso de los recursos en beneficio de una parcialización política.

—¿Y por qué todas estas irregularidades no han sido consideradas en una reforma a la ley electoral?

—La actual legislación electoral fue aprobada en 2009 producto de una AN donde no estaba presente la pluralidad de los actores políticos que decidieron no participar en las elecciones parlamentarias de 2005, que además por ser una ley orgánica hubiera sido necesaria la votación de las dos terceras partes del cuerpo legislativo, lo que hubiera obligado a un consenso, o a una negociación política importante y seguramente hubiéramos tenido una ley electoral mucho más precisa en todos estos aspectos de competitividad electoral.

—¿La no participación de la MUD y el Frente Amplio sería repetir el error de 2005?

—Por eso decía que el 20 de mayo es una fecha que está convocando a un proceso electoral importante y obviamente tendrá consecuencias. Por eso reitero el llamado a que la mayor cantidad de venezolanos puedan expresarse.

—Grupo de Lima, EEUU y la Unión Europea han dicho que de ganar Maduro no reconocerán su gobierno.

—Uno tiene que agradecer la preocupación de los países del mundo que han expresado solidaridad por el fortalecimiento del sistema electoral venezolano, pero la resolución de nuestros conflictos obedece y tenemos que hacerla los venezolanos a quienes nos está dada la posibilidad de resolver nuestros propios conflictos y un instrumento importante es a través del voto.

—La MUD y el Frente Amplio están convocando una jornada de protestas para el miércoles 16 de mayo en rechazo al proceso del próximo domingo

—Como rector electoral, debo proteger y promocionar la participación política. Lo que no está permitido es que expresamente se desestimule el ejercicio al derecho al voto. Este derecho le pertenece a los venezolanos y a la autonomía de su conciencia en el ejercicio de su derecho al sufragio.

Mensaje al país

Rondón insistió en que la no participación no contribuye a la generación de cambio.

“En las elecciones le toca al pueblo con su voto recordar quién manda y qué futuro quiere. Las oportunidades no son para desaprovecharlas, deben ser aprovechadas; escuchemos la poderosa voz de los venezolanos el próximo 20 de mayo”.

El Universal