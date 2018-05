Rafael Cadenas: “Este premio es un impulso para completar mi obra”

mayo 11, 2018 - 2:09 pm

El poeta venezolano Rafael Cadenas, galardonado hoy con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, expresó a la agencia de noticias EFE su alegría por el reconocimiento a su obra, y se comprometió a aprovechar este impulso para completar sus obras pendientes.

“Qué puedo decirle, no tengo palabras para expresarle mi contento, y al mismo tiempo mi compromiso con lo que he venido haciendo”, dijo a EFE el poeta de 88 años que apenas hace un par de horas recibió la noticia que lo convirtió en el primer venezolano que recibe este reconocimiento.

Sin embargo, Cadenas se aferra a la humildad y no permite demasiados laureles, reclama que no se le proyecte como “el primer poeta venezolano que …” porque “el pasado siglo Andrés Eloy Blanco recibió el premio más importante para esa época”, dice el escritor que recuerda el galardón que recibió el también celebre poeta venezolano de manos del rey Alfonso XIII.

Aunque no fue el mismo reconocimiento, para zanjar el asunto, remata: “En todo caso, -el del autor de Angelitos Negros- fue el primer premio que se le dio en España a un venezolano”.

El autor, ganador del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca-Ciudad de Granada 2015, aun estaba en la cama, en su modesta residencia en la capital venezolana cuando se hizo pública la noticia del galardón anunciado hoy por el Patrimonio Nacional de España y la Universidad de Salamanca, y Cadenas lo recuerda como la primera cosa que supo al abrir los ojos.

“Mi nieta. que vive aquí conmigo, recibió la llamada, y como la primera llamada fue recibida aquí muy temprano. Ella espero cuando yo estaba dormido hasta que me dio la gran noticia”, relata sobre la llegada del anuncio que los despertó.

Los últimos años Cadenas ha pasado su tiempo dentro de su vivienda “atrapado”, como el llama con gracia a su claustro en el que permanece lejos de la agitada dinámica de la ciudad y la crítica situación venezolana, y además alejado de las cámaras y los medios porque de momento no se siente “presentable”.

Con el nuevo reconocimiento que sumó hoy a su trayectoria, aseguró que se reafirma el valor de la palabra, a lo ha dedicado parte de su vida como profesor de literatura, para “insistir en la importancia que tiene el idioma”, y que lo llevó a escribir un libro que se llama “En torno al lenguaje”, libro de referencia en las escuelas secundarias de su país.

Cuando se le pregunta “ahora qué”, Cadenas responde enseguida que planea continuar trabajando, completando obras que están pendientes y de las que se siente ahora más motivado a completar.

“Tengo mucho material que revisar, porque yo no estoy escribiendo en este momento, la tarea pendiente es esa. Material que se ha quedado y no he podido revisarlo, espero ahora poder hacerlo”, dijo.

El autor hace un repaso breve por su carrera y comenta que “Derrota”, el icónico poema sobre la generación de los sesenta, es “muy confesional” y señala que esta pieza le ha quitado espacio a otras, y ya se siente en desacuerdo.

“Yo que no he tenido nunca un oficio/ que ante todo competidor me he sentido débil/ que perdí los mejores títulos para la vida” recitan los primeros versos de la pieza que Cadenas dice: “Hoy estoy en desacuerdo con el poema, aparte del valor que pueda tener en varios sentidos, como expresión de un momento y como expresión también de una crisis personal”.

“Todo ha resultado distinto a como aparecía en ‘Derrota’”, añadió.

Y “…cuando ponías tu marca en mi frente, jamás pensé en el mensaje que traías, más precioso que todos los triunfos”, dictan los versos de “una respuesta -involuntaria- dada mucho más tarde a ese poema”, dice Cadenas para referirse también a ‘Fracaso’.

EFE