mayo 29, 2018 - 1:53 pm

Un proyecto sociedad, tolerancia, reconciliación y pacificación abrirán una ventana a la unión nacional

Un panorama político lleno de incertidumbre y expectativas es el que se desarrolla en Venezuela, luego de los pasados comicios electorales del 20 de mayo, donde Nicolás Maduro fue reelecto como presidente de la República con más de 6 millones de votos del padrón de votación.

El mayor deseo de los venezolanos, apunta a la estabilización de la economía del país, por lo que el gobierno tiene un reto de gran valor, hacer que la misma se enrumbe y se derrote la hiperinflación que asesinó el poder adquisitivo de la clase trabajadora.

El proceso electoral del 20M, es un evento atípico, ya que no fue reconocido por la mayor parte de los grupos políticos de la sociedad, y los resultados no fueron los que se esperan en un proceso electoral. Las encuestadoras no acertaron sus predicciones, lo que pudo ser una estrategia para estimular la participación sin considerar lo afectado que ha sido el electorado venezolano, así comienza el análisis político pos20M de la doctora, María Elena Romero, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad del Zulia (LUZ).

Según Romero, el ciudadano venezolano viene de un proceso de desconfianza hacia las instituciones: Ejecutivo, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio Público (MP), Consejo Nacional Electoral (CNE), Asamblea Nacional Constituyente (ANC), inclusive la Asamblea Nacional (AN), lo cual trajo el resultado del 20 de mayo, afectando, a su juicio, la democracia.

De igual manera, explicó que es interesante lo que ocurre con el ciudadano, quien sigue planteando que las vías políticas deben ser pacíficas, constitucionales, a pesar de que hay sectores que han hecho llamados a la calle. “No hay un escenario planteado de conflictos como los que ha padecido la sociedad venezolana anteriormente, como en el año 2017, que fue bastante fuerte”, precisó la politóloga.

Para la docente universitaria, la presión que se ejerza a nacional e internacional sigue estando en el escenario político, pero subrayó que esta medida no debe generar conflictos ni enfrentamientos, porque esa no es la vía ni la salida a los problemas que atraviesa el país, por lo que aseguró que la estabilidad del país se logra si comienza un periodo de tolerancia y un proyecto de país por parte de los actores políticos, tanto de gobierno como de oposición, de lo contrario el éxodo de venezolanos y la crisis será cada día mayor.

“Las próximas acciones deben apuntar hacia un proyecto unitario, no queda de otra, plantearnos tolerancia, pero eso requiere que las partes políticas estén de acuerdo, es decir, los nuevos líderes y el Gobierno, el cual tiene una posición férrea. Se debe buscar la posibilidad señalada por el presidente Nicolás Maduro, quien dice que va a un plano de reconciliación y pacificación, aliviar los estragos de la economía y liberar a los presos políticos, para que definitivamente se abra una ventana hacia la unión nacional”, detalló Romero.

Indicó que es posible que el jefe de Estado se esté dando cuenta que son necesarias otras alternativas desde el punto de vista geopolítico, económico y social. “Hay que pensar que existe una coexistencia necesaria con Estados Unidos, América Latina, es decir, hay que abrirse a alianzas estratégicas”, expresó la titular de Ciencia Política de LUZ.

Sobre la oposición, señaló que esta debe abocarse a la unión, definir un liderazgo, proponer un proyecto de sociedad política, donde estén Henri Falcón, Javier Bertucci, “Se dice que el personalismo es lo que nos ha dividido en los últimos años y hay que aprender de eso”, sentenció.

En este sentido, añadió que “otra lección que dejó el 20M es que el venezolano está pidiendo un proyecto de sociedad en donde se respeten las diferencias, pero que haya respeto a las libertades económicas, expresión y tránsito, porque es lo que el ciudadano está esperando”.

Finalmente, detalló que el Ejecutivo debe revisar las políticas económicas. Afirmó que el mandatario nacional está reconociendo que las cosas no se están haciendo bien y su intención de resolver los problemas, pero solo dependerá de las acciones de su gobierno.

“Es necesario reconocer a la otredad. Lo importante es que se logre encausar la economía del país y haya posibilidades de respiro para el empleo y profesionales que aspiran una mejor remuneración”, concluyó.

Haroldo Manzanilla

Fotos: Xiomara Solano

Noticia al Día