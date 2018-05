“Que no se lleven el tabloncillo del PEBA; queremos seguir jugando”, exigen atletas zulianos

mayo 18, 2018 - 5:39 pm

Más de tres mil atletas zulianos que hacen vida en el gimnasio cubierto “Pedro Elías Belisario Aponte” se verían afectados con el desmantelamiento del tabloncillo.

El equipo Gaiteros del Zulia quiere llevarse el tabloncillo del “PEBA” al Palacio de Combate de San Francisco, y dejar sin actividad a nuestros niños, informó este viernes el presidente de la Asociación de Baloncesto del estado Zulia, Wilfredo García. ”Estamos aquí en pro del baloncesto zuliano. Nuestras leyendas reclaman este derecho”, expresó.

Baloncesto, voleibol y goalball practican todos los días niños, jóvenes y adultos de la región en las instalaciones del “PEBA”, y ya sin tabloncillo le quitarían su espacio deportivo. Las actividades en el gimnasio comienzan de las 7:00 am con los entrenamientos de personas con discapacidad visual: goalball, luego viene el baloncesto y con sillas de ruedas, y finaliza con el voleibol hasta 5:30 pm.

García señaló que el equipo profesional no ha querido invertir nunca en estas instalaciones. “Gaiteros no quiso apoyarnos el año pasado con el alumbrado externo, y se terminaron yendo a Punto Fijo a jugar”, indicó. “No han invertido ni siquiera con una pelota para las categorías menores”, recalcó.

No jugar más en el tabloncillo

Camila, de siete años, sería una de las más pequeñas que podría quedarse sin baloncesto con esta medida. Gerardo Rodríguez, que juega desde los cinco años, también se vería afectado. “Me gusta mucho jugar aquí. Recuerdo que mi primer partido fue una final”, relató de manera emotiva el miembro de la selección regional de la U12. “Me siento grande cuando juego en el PEBA con el tabloncillo, los aros, los tableros de cristales y las luces alumbrándonos”.

La jugadora del equipo femenino juvenil Yorkelis Fuentes pide a las autoridades que recuperen las instalaciones por completo. La cancha se encuentra operativa, pero queremos que la arreglen y tenga más seguridad. “Jugar en el tabloncillo es lo mejor, y lo disfruto en cada momento”, afirmó la joven zuliana. “Nosotros también necesitamos material deportivo”, anexó.

Atletas con discapacidad

El goalball es otra disciplina deportiva que entrenan los zulianos en el Belisario Aponte. Fernando Ferrer, miembro de la selección nacional, hace un llamado al Gobernador que tome en cuenta a las personas con discapacidad, porque aquí también practica el baloncesto de sillas de ruedas, que deseen seguir colocando el nombre el Zulia en alto en las competencias nacionales como internacionales. “Esperamos que tomen las revisiones con nosotros, y podamos continuar aquí nuestros entrenamientos, porque irnos a otra jurisdicción se no hace cuesta arriba”, agregó.

Ferrer, de 38 años, practica el goalball desde el 2006 cuando un amigo vidente lo invitó, y en la actualidad es integrante del equipo Vinotinto, que obtuvo el año pasado en Brasil el boleto a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

El presidente de Gaiteros se encontraba en el recinto, y dio a entrever que el equipo jugará esta temporada en el Palacio de Combate de San Francisco. El 30 y 31 de mayo sería la primera serie en casa de los furreros.

Miles de atletas zulianos confían que las autoridades gubernamentales y deportivas de la región escuchen sus voces para que recuperen las instalaciones del gimnasio cubierto Pedro Elías Belisario Aponte, y le permitan seguir desarrollando sus habilidades en las distintas disciplinas que practican en esta cancha.

Noticia Al Día