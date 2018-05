¡Que la fuerza te acompañe! 04 de mayo Día Internacional de Star Wars

mayo 4, 2018 - 5:00 am

El 04 de mayo se celebra el día de Star Wars , es un día de celebración en homenaje a la franquicia creada por George Lucas. Fundada por fanáticos de la serie y posteriormente difundida a través de las redes sociales.

El Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre «Que la fuerza te acompañe» (‘May the Force be with you’).

Wikipedia/ Noticia al día