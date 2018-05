Piñera reitera que Chile no reconocerá elecciones venezolanas: No son limpias ni legítimas

mayo 20, 2018 - 8:06 pm

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que las elecciones presidenciales y legislativas, que se celebraron este domingo en Venezuela, no cumplen con “estándares mínimos de una verdadera democracia”.

El jefe de Estado chileno aseveró que los comicios no son “limpios ni legítimos” y no representan la voluntad libre del pueblo venezolano, por lo que Chile no los reconocerá.

“Las elecciones en Venezuela no cumplen con estándares mínimos de una verdadera democracia. No son elecciones limpias y legítimas y no representan la voluntad libre y soberana del pueblo venezolano. Chile, como la mayoría de países democráticos, no reconoce estas elecciones”, expresó a través de su cuenta en Twitter.

Noticia al Día