Pence dice estar contento con liberación de Holt, pero dice que sanciones continúan hasta que democracia regrese a Venezuela

mayo 26, 2018 - 8:18 pm

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, dijo que se siente muy contento por la liberación del estadounidense Joshua Holt, quien estaba detenido en el Sebin Helicoide desde el 2016, pero afirma que las sanciones seguirán en contra del gobierno de Venezuela hasta que retorne la democracia a este país.“Muy contento de que Josh Holt esté de vuelta en casa con su familia, donde siempre ha pertenecido. Las sanciones continúan hasta que la democracia regrese a Venezuela”, publicó el Vicepresidente en su Twitter.

Jorge Rodríguez, ministro de comunicación, dijo que la liberación del hombre fue tras un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. La excarcelación se dio después de que el presidente Nicolás Maduro se reuniera con el senador estadounidense Bob Corker.

Holt fue arrestado en el 2o16 durante un procedimiento de la OLP. Lo catalogaron de terrorista y espía de la CIA, señalándolo de “posesión de armamentos de guerra y mapas estratégicos”. Sectores que lo califican como un preso político.

Parientes y familiares afirman que es un misionero mormón que estaba en Venezuela para casarse con la también misionera Támara Caleño, una ecuatoriana nacionalizada en Venezuela. Dos semanas despues de la boda, los capturaron a ambos y los enviaron a celdas distintas en el Sebin Helicoide en Caracas.

Very glad that Josh Holt is now back home with his family – where he has always belonged. Sanctions continue until democracy returns to Venezuela.

— Vice President Mike Pence (@VP) 26 de mayo de 2018