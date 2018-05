No todo está sentenciado: Paolo Guerrero aún podría ir a Rusia 2018

mayo 16, 2018 - 11:27 pm

En su lucha por demostrar su inocencia y cumplir el sueño mundialista, Paolo Guerrero consiguió apoyo en la Federación Internacional de Futbolistas Profesional (FIFPRO).

Carlos Gonzales, integrante del comité ejecutivo del FIFPro, brindó una entrevista exclusiva a Radio Programas del Perú y detalló cómo se debe proceder tras la sanción de 14 meses del TAS que dejó sin chance de estar con la Selección Peruana al ‘Depredador’.

“El código AMA refiere que eres culpable por el solo hecho de encontrar una sustancia prohibida, no le interesa las condiciones; lo paradójico y absurdo es que en este momento está corriendo en el Tour de Italia una persona que arrojó un positivo y por qué le permiten al señor ciclista competir y a Paolo no se le permite competir en el Mundial”, dijo Gonzales.

Los pasos a seguir para Guerrero

Gonzales expresó que Paolo Guerrero debe preparar una demanda: “Yo le aconsejaría presentar ante la justicia ordinaria una demanda y solicitaría una medida cautelar que la sanción no se aplique hasta que quede firme la sanción del tribunal y ahí podría jugar Paolo Guerrero”.

“La presentación de una demanda ante la justicia ordinaria en el Tribunal Suizo y una de las solicitudes que haría de manera respetuosa sería justamente que como medida cautelar no se aplique la sanción. La paradoja es que apuraron la decisión del TAS, Paolo Guerrero y sus abogados, el TAS no decide tan rápido, osea que perfectamente si se dejaba el proceso del TAS, la resolución podía haber salido después del Mundial. Me parece que no hubo táctica”, añadió.

No tiene nada que ver la FPF

Paolo Guerrero reclamó la falta de apoyo de la FPF, sin embargo FIFPro indicó que la máxima entidad del fútbol peruano no tiene participación en casos de dopaje, la responsabilidad es individual: “La FPF no puede salir en solidaridad de una persona sancionada, la responsabilidad penal y disciplinaria es personal, no hay solidaridad de algún tipo. La FPF no tiene competencia para ello. Los abogados los buscó él, pero la responsabilidad es individual, porque la persona que arrojó positivo fue Paolo Guerrero”, sentenció.

Según el diario EL Comercio de Perú, FIFPro está muy involucrada en el caso de Paolo Guerrero e irán hasta las últimas consecuencias: “Vamos a utilizar el caso de Paolo Guerrero como un ejemplo de cómo se vulneran nuestros derechos. Yo entiendo que la defensa de la FIFA fue bastante frágil, no defendieron el por qué de la rebaja. Eso afectó la decisión y coloque una sanción superior”.



Agencias