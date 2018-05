Neymar desea trabajar con Guardiola y se abre la posibilidad de su fichaje al Manchester City

mayo 26, 2018 - 1:35 pm

El futbolista brasileño Neymar Jr. ha paralizado repentinamente todos los rumores que le colocaban en el Real Madrid con unas declaraciones que le alejan del club blanco y le acercan a otro de los grandes clubes del viejo continente en los últimos años: el Manchester City. El ex culé ha asegurado que estaría encantado de trabajar a las órdenes de Pep Guardiola.

El futuro de Neymar Jr. promete ser el gran culebrón del verano ya no sólo por el presunto interés del Real Madrid en hacerse con sus servicios, sino también por los otros clubes que piensan ‘cortejarle’. Es el caso de los dos clubes de Manchester, por ejemplo, con el City de Guardiola como principal candidato.

Y es que el futbolista le ha dedicado unas palabras a Pep Guardiola que insinúan que podría estar interesado en recalar en el Etihad Stadium la próxima temporada: “Siempre tuve ganas de trabajar con Guardiola. Es diferente. Yo llegué al Barcelona un año después que él se fuera. Tengo muchas ganas de trabajar con él”, afirmó Neymar. Unas palabras que alejan en cierta forma su posible fichaje por el Madrid.

El delantero del PSG no parece estar demasiado mentalizado en seguir en el Parque de los Príncipes. Todo apunta a que el jugador brasileño forzará su salida del club francés el próximo verano, y si el Real Madrid no hace un esfuerzo por él será otro club quien se lleve el gato al agua. A Pep Guardiola no le importaría volver a tirar de talonario para reclutarlo, y más después de los piropos del brasileño hacia su persona.

