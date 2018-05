Nerio Romero: “Tuvo mayor incidencia la estrategia de no votar, ahora tenemos que generar una verdadera Unidad”

mayo 21, 2018 - 9:22 am

Nerio Romero, diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia, asistió al programa Decisión Soberana, transmitido por Aventura Tv.

El dirigente político, reiteró su posición sobre las elecciones presidenciales: “La abstención ganó y la mayoría de los venezolanos pensó: Yo hubiera votado, pero Maduro va a ganar… Mientras que otros, si votando por Maduro, me gano 10 millones de bolívares, pero no votando, no me gano nada, prefiero votar por él. Ese fue el pensamiento de muchos venezolanos, expresó Nerio Romero.

Del mismo modo acotó que si en las elecciones presidenciales hubiera existido una participación masiva, los resultados no serían los mismos actualmente.

“El voto generó un beneficio, que fue recibir el bono. El gobierno estaba desesperado por aumentar sus votos”. Hicieron todo lo posible para llegar a los seis millones, expresó el diputado.

Afirmó que la votación por Falcón fue más alta en los sectores populares. “Hay un sector que no calló en chantaje, solo vio la necesidad de cambiar de gobierno”, reiteró el diputado de Primero Justicia.

Noticia al Día