Negal Morales: Maduro tiene que entender que hay que promover el reencuentro del país

El secretario de la Asamblea Nacional (AN) y sub secretario del partido Acción Democrática (AD), Negal Morales, afirmó que este domingo se comprobó que el pueblo venezolano reaccionó en función de unas elecciones que no tenían condiciones.

“Los consulados estaban vacíos, las manifestaciones en varias ciudades del mundo fue masiva rechazando los que estaba sucediendo aquí y los centros electorales en el país estaban vacíos”, manifestó Morales en el programa A Tiempo transmitido por Unión Radio.

Dijo que el gobierno no pudo tapar la baja participación que estuvo además por debajo de todos los procesos anteriores.

“El país está rechazando el modelo que hay en país, la miseria, el hambre, la falta de medicamentos y el totalitarismo”, acotó.

“Se está abriendo una puerta para el aislamiento de Venezuela, como se ha visto en los comunicados emitidos a nivel internacional, hay una profundización y fraccionamiento de la sociedad y Maduro tiene que entender que hay que promover el reencuentro del país”, expresó.

Señaló Morales que un gran acuerdo nacional seria reconocer que estamos aislados y llamar a un nuevo sistema electoral junto a la protesta popular con la denuncia permanente. “Hay que hacer un llamado a la reconciliación de las políticas pues no hay chance para criminalizar conductas sino reencontrarnos en el sentimiento de salir de este drama”, enfatizó.

