Nando sobre suspensión de show en Maracaibo: Nadie sabe por qué el evento se paró

mayo 5, 2018

El conocido humorista zuliano Hernando González, mejor conocido como Nando de la Gente, se pronunció este sábado sobre la suspensión de su show en la ciudad de Maracaibo, luego que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) clausurara el Palacio de los Eventos, donde se realizarían las presentaciones del comediante.

A través de cuatro videos publicados en su cuenta en Instagram, el youtuber aclaró que aún se desconocen las razones por las cuáles el organismo decidió clausurar el lugar de las presentaciones.

“Hasta el sol de hoy no sé por qué el evento está parao y nadie sabe por qué el evento se paró. Sólo se sabe que fue una decisión tomada por el Seniat de clausurarlo por siete días (…) Es una decisión tomada”, expresó.

El humorista recordó que este viernes, su equipo de trabajo debió recibir las instalaciones del Palacio de Eventos para preparar el show; sin embargo, funcionarios del Seniat llegaron al lugar y colocaron un aviso en el que se notificaba la clausura del mismo.

“A las 6:00 de la tarde llegó el Seniat y pegó la calcomanía de clausurado el Palacio de Eventos por siete días y casualidad los días en los que se presenta Nando de la Gente”, añadió.

Lamentó que 14 mil personas, que habían adquirido las entradas para su show, no podrán disfrutar del mismo.

El comediante dijo estar aún triste y confundido por lo sucedido. “Yo lo que iba era a trabajar, a dar alegría”, acotó.

“Tomé la decisión con mi equipo de trabajo y familia de decir: Nos vamos. No tenía yo ninguna respuesta, no sabía qué pasada, no sabía qué hacer y allí fue donde dije: Nos vamos”, detalló.

Las presentaciones de Nando de la Gente estaban pautadas para este 5, 6, 7 y 8 de mayo.

