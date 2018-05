Murió la mamá de Xuxa: “Mi pajarito voló”

mayo 9, 2018 - 11:14 am

A través de sus redes sociales, la cantante Maria da Graça Meneghel, mejor conocida en el mundo artístico como Xuxa, lamentó la muerte de su madre.

“Mi pajarito voló. Y ya a pintar un hermoso atardecer para nosotros”, escribió la Reina de los Bajitos en un post que compartió el pasado martes en su cuenta de Instagram.

En la imagen, vemos a la madre de la artista brasileña de 55 años sentada en una silla de ruedas y pintando con acuarelas frente al mar.

Ante los miles de mensajes alentadores que recibió de sus casi siete millones de seguidores, Xuxa escribió: “Agradecida con todos por las oraciones”.

La madre de la artista sufría del mal del Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por afectar principalmente la capacidad de movimiento.

Hace tan solo unos meses, Xuxa le dedicó un emotivo mensaje a su madre, en su cumpleaños número 81.

“Mi Aldinha hoy cumple 81 años. Hace unos años que no puede besarnos o abrazarnos más. Hace unos años que mi guerrera está haciendo de todo para quedarse con nosotros… hace unos años que me pregunto por qué sufre tanto, ya que le dio amor a todo quien la conoció… hace unos años que me pregunto ¿qué hice para merecer la mejor madre del mundo? Hace unos años que pido por un milagro. Te amo y, si pudiera, daría algunos años de mi vida para verte sin dolor, hablando, abrazando… cantando un pequeño grano de arena”.

