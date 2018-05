MUD llama a dejar las calles vacías el 20M

mayo 3, 2018 - 11:10 pm

La Mesa de la Unidad Democrática emitió un comunicado donde calificó de “fraude” y “simulacro” el proceso electoral del próximo 20 de mayo y reiteró su llamado a no participar en lo que definieron como “un evento sin garantías y con gran ventajismo por parte del gobierno, para aparentar que Maduro fue reelecto a pesar de que su gestión de gobierno tiene el rechazo del 80% de la población venezolana”. En tal sentido proponen al electorado “no participar y dejar desoladas las calles del país”, como una expresión de rechazo.

En el documento la MUD señala que “para ese día no está planteada la disyuntiva entre votar y no votar, sino entre cambiar o no cambiar, y en la necesidad de seguir luchando por unas elecciones libres, donde el pueblo pueda elegir y su Voto sea respetado”.

Estiman que la celebración de estos comicios sólo prolongará la grave situación que vive el país y quienes participen le darán legitimidad para que el presidente Maduro continúe en el poder; al tiempo que anticipan que después del 20 de mayo la comunidad internacional desconocerá como gobernante a Maduro.

Recuerdan que de acuerdo a la Constitución el próximo Presidente de la República que sea electo tomará posesión de su cargo el 10 de enero de 2019, “la realización de una elección en el mes de mayo de este año, es una precipitación con fines ventajistas; por lo que está claro que lo que le conviene al interés nacional, es la realización de una verdadera elección presidencial en el primer o segundo domingo del mes de diciembre de este año tal y como lo han exigido la Unión Europea, el Grupo de Lima y otras instituciones internacionales”.

Expresan la decisión de seguir luchando por el cambio político y el propósito de “intensificar la lucha política y social hasta lograr que haya un cambio de gobierno”.

Agregan que “quienes por presiones del régimen se vean obligados a participar en ese proceso, deben hacer todo lo necesario para que su participación sea anulada”.

Aclaran que la posición fijada no significa que no estarán dispuestos a acudir a elecciones futuras, siempre y cuando sean convocadas de manera libre, democrática y plural. “Cuando esa elección transparente se produzca, nos presentaremos con un candidato escogido a través de elecciones primarias, quien al ganar, establecerá un gobierno de Unidad Nacional”.

Reiteran que desconocerán un eventual triunfo de Nicolás Maduro.

Noticia al Día