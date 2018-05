Mía “La pretty girl” se une a Maffio en el remix de “Infieles”

mayo 18, 2018 - 9:56 am

En esta ocasión, Mía “La pretty girl” se unió a Maffio para grabar el remix de “Infieles”, la canción que lanzó a principios de este año.

Dicho remix cuenta nuevamente con la producción de Yasmil Marrufo, así como sucedió con la versión original, y estará listo para el próximo mes de junio.

Por otra parte, Mía se encuentra trabajando en su nueva producción musical, así como también, en dos videos en la ciudad de Miami.

El éxito alcanzado por “Infieles” la impulsó a grabar el remix del mismo.

La versión original del tema es un reguetón-cumbia enmarcado en la onda tropical urbana de “La pretty girl”.

La artista siente que en el mercado hacía falta una canción que plasmara la infidelidad de una manera pícara.

Mía reveló que su mamá, Marinelys Lugo, la acompañó en los coros del sencillo.

En su plan de conquistar nuevas fronteras, del 27 de mayo al 3 de junio “La pretty girl” realizará una gira de medios que la llevará a Bolivia, luego a Perú y Ecuador.

Recientemente, Mía fue invitada a participar en La parada puertorriqueña y La parada dominicana en Nueva York, al Latino Show Magazine y asistirá a los Heat Latin Music Awards, que se llevarán a cabo en Cap Cana, República Dominicana. También engalanó la portada de la revista “Gente latina” con circulación nacional en Estados Unidos, y por si fuera poco será la portada de la revista neoyorquina “El especialito”, la más popular en el público latino de Nueva York.

“Esto me tiene súper feliz. Considero que mi equipo y yo estamos haciendo un trabajo maravilloso dentro y fuera del país y me enorgullece muchísimo que me inviten a estos eventos. Para mí es un honor representar a mi país, a mi Venezuela querida”, asegura la cantante.

El Universal