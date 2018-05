MEP invita a votar “de manera masiva” en las elecciones del domingo

mayo 14, 2018 - 3:50 pm

El Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) alertó sobre la matriz de de opinión que intentan imponer sectores de la derecha sobre la inexistencia de condiciones para un proceso electoral transparente y confiable en Venezuela, con el propósito de promover la abstención en los comicios del 20 de mayo.

Por ello, Gilberto Giménez Prieto, presidente del partido, llamó al pueblo venezolano a ejercer su derecho al sufragio. “Invitamos al pueblo venezolano a que salga de manera masiva (el próximo domingo), dejar de ejercer el derecho al voto no le hace ningún bien a la democracia venezolana. La manera de dirimir las diferencias tiene que ser a través del voto, no por la violencia. Lo que nos estamos jugando este 20 de mayo no es solo elegir a un Presidente de la República, sino también la paz y la tranquilidad del país que son las condiciones necesarias para el progreso”.

Durante una rueda de prensa, el dirigente resaltó que el Poder Electoral ha promovido un conjunto de acciones para la transparencia del proceso, como la firma del Acuerdo de Garantías Electorales y la constitución del Grupo de Alto Nivel en el que participan los partidos políticos postulantes y los candidatos a la elección presidencial y “que se ha convertido en un espacio de encuentro y de diálogo permanente entre todas las fuerzas políticas”.

“Venezuela cuenta con el sistema electoral más transparente y más seguro del mundo, por eso es importante que el pueblo no se deje manipular. El sistema en auditado en todas sus fases, por lo que es imposible que se cometan fraudes”, remarcó.