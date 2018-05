Mensajes por los que “Popeye”, exsicario de Pablo Escobar, volvió a ser noticia antes de su arresto

mayo 25, 2018 - 4:01 pm

Según el Diario El Tiempo, Jhon Jairo Velásquez, alias “Popeye” y exsicario de Pablo Escobar, fue arrestado este viernes en Medellín, Colombia, por los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Su captura es luego de que fuera liberado en el 2014 tras cumplir 23 años de prisión.

La Policía le confirmó a El Tiempo que cuentan con varias denuncias contra “Popeye” por presiones ligadas a cobros y extorsiones. Antes de su aprehensión, fue noticia esta semana, debido a mensajes de amenaza en contra de los candidatos presidenciales de Colombia.

En repetidas ocasiones, amenazó en redes sociales a los seguidores del candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, y al propio candidato, por lo que la Fiscalía General de Colombia abrió una investigación en su contra.

“Si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí. Cuando empiece el dolor y el llanto no habrá compasión”, escribió el exsicario de Pablo Escobar en un tuit el 20 de mayo.

También ha dicho que “al combate podemos ir 100.000 y el resto de la familia del no”, haciendo referencia a quienes apoyaron el no en el plebiscito para aprobar el acuerdo de paz con las FARC el 2 de octubre de 2016. “Apoyarán con dinero, guardando en sus casas [a] los combatientes, ayudando con armas, medicinas… [a] los colectivos petristas los combatiremos con todo. Con todo es con todo. Malditos”, escribió.

A los petristas, ‘Popeye’ los ha llamado “malditas ratas comunistas”, “socios” de las FARC, de Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos.

Luego de conocer la denuncia, Popeye dijo en Twitter que espera que la Fiscalía abra una investigación “por las 1500 personas que me amenazan a diario por redes sociales”.

El Código Penal Colombiano castiga el delito de apología al delito, en el que estaría incurriendo Velásquez Vásquez, con entre 6 a 10 años de prisión. La apología al odio contra por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, ideología, opinión política, entre otros, se castiga en Colombia con hasta 24 meses de prisión, y si es contra “una persona que ostente la calidad de líder, ideólogo o representante legal de persona jurídica”, será de entre 18 y 36 meses, y una multa de hasta 100 salarios mínimos mensuales, que en la actualidad sería de hasta 27.300 dólares.

En redes sociales algunos internautas le han expresado su apoyo a Popeye, mientras que otros han reportado sus mensajes en la red social.

El Tiempo/CNN en Español