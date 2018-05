Melvin Mora sale del retiro luego de siete años para jugar con los Andulleros de Santiago en la pelota dominicana

mayo 9, 2018 - 8:45 pm

Melvin Mora abandonará el retiro para reforzar a los Andulleros de Santiago en la Liga de Beisbol Profesional de Verano del Cibao, en República Dominicana, que arranca el próximo 15 de junio. El pacto con el ex grandeliga fue anunciado el martes por Darío Moreno Ochoa, gerente general del club, y confirmado por el patrullero yaracuyano.

“Algún roletazo tengo que dar”, bromeó Mora, vía telefónica desde su residencia en Baltimore. “Acepté la invitación porque queremos darle empuje a esa iniciativa, para atraer patrocinio que respalde esa liga y ayude a los jóvenes, que todavía están tratando de abrirse paso en el beisbol y buscan ser firmados como profesionales”.

En el torneo, organizado por la Federación Dominicana de Beisbol, además de Andulleros, participan Arroceros del Nordeste (San Francisco), Indios de La Vega, Tiburones del Norte (Puerto Plata), Granjeros de Moca y Tabaqueros de Bonao. La ronda eliminatoria constará de 20 juegos por equipo. A la semifinal, bajo el formato todos contra todos, clasifican los cuatro primeros conjuntos y los dos mejores avanzan a una serie final a un máximo de cinco desafíos.

Todas las miradas estarán en el criollo

Mora será la principal atracción del torneo y el antesalista espera no defraudar. “No soy un ex jugador con una barriga, que se sienta a no hacer nada. Desde que me retiré me he mantenido en forma en el gimnasio y tomando práctica de bateo todos los días. Sé que puedo competir, es cuestión de tomar el ritmo de los juegos”, destacó Mora, que viaja con regularidad a Quisqueya para supervisar su academia de formación de peloteros con sede en Villa Mella, un municipio al norte de Santo Domingo.

“Hace unas tres semanas estábamos en San Pedro de Macorís y decidí tomar una práctica de bateo, como siempre, para tener a tono el swing. Conecté unas cuantas líneas y creo que eso convenció. Así que ¿por qué no probar? Ichiro (Suzuki), con 44 años, estuvo jugando hasta ahorita. No veo por qué no puedo hacerlo yo, si estoy saludable y me siento bien físicamente”, apuntó el toletero derecho de 46 años de edad, que entre 1993 y 2011 jugó en las Mayores con los Mets, Orioles, Rockies y D-Backs.

Las nóminas de los equipos serán de 45 jugadores, con un roster diario de 28, que será presentado cada jueves informaron los organizadores. El tope salarial es de 2 mil pesos para los jugadores de posición y para los lanzadores abridores pudiera llegara hasta 4 mil pesos, unos 81 dólares estadounidenses.

“No por exhibirme, se trata de darle un impulso a jugadores que buscan una oportunidad, que no fueron firmados el 2 de julio, pero que tienen talento. He visto a lanzadores poner la recta en 96-97 millas por hora. Son jóvenes que merecen una oportunidad y, quién quita si pueden interesar a una liga asiática. Yo tuve que ir a Taiwán para luego cumplir mi sueño de jugar en las Grandes Ligas”, agregó Mora, que forma parte del Salón de la Fama de Baltimore.

Su última temporada en la LVBP fue la 2011-2012

Mora estuvo por última vez en un terreno de juego con el uniforme del Magallanes en la temporada 2011-2012 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y luego de consumir tres turnos, repartidos en dos encuentros, anunció su retiro.

“Voy a competir”, reiteró. “Me estoy tomando esto muy en serio. Hace poco llamé a la compañía canadiense Sam Bat para que me envíe una docena de bates, igual a los que utilicé en las Grandes Ligas. Son los bates con los que me siento cómodo y están muy contentos con mi decisión. Tal vez los convenza de patrocinar a la liga. Quiero ayudar a los jóvenes que no tienen nada, porque alguna vez estuve en su lugar. Ojalá esa liga pueda convertirse en una alternativa en el verano para peloteros de Venezuela, Colombia y Panamá”.

Melvin Mora, dos veces seleccionado al Juegos de Estrellas y ganador del Bate de Plata en 2004, espera ponerse a las órdenes del manager Gustavo Llenas en un par de semanas.

Prensa LVBP