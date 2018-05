María Sharapova se quedó en cuartos de final ante Kiki Bertens en Madrid

mayo 10, 2018 - 1:27 pm

La rusa María Sharapova cayó este jueves en cuartos de final del torneo de Madrid, ante la holandesa Kiki Bertens 4-6, 6-2, 6-3, cortando su buena progresión en la competición madrileña.

Buen arranque tuvo María Sharapova

María Sharapova, campeona en Madrid en 2014, empezó ganando el primer set y llegó a amenazar con la remontada en la última manga desde un 3-1 abajo, pero Bertens aguantó para acabar llevándose el encuentro.

La tenista holandesa se medirá en semifinales a la francesa Caroline García, que en el primer partido del día había vencido a la española Carla Suárez 6-2, 6-3.

Suárez apenas opuso resistencia a la francesa, que se llevó el partido en 1 hora y 17 minutos.

“Tuve que estar muy concentrada y jugar bien. Fui lo bastante sólida para ganar en dos mangas”, dijo Garcia.

Suárez, que había accedido a los cuartos tras dos partidos agotadores a tres sets contra la rusa Elina Svitolina y la estadounidense Bernarda Pera, sufrió este jueves para devolver los golpes de la francesa, séptima cabeza de serie en el torneo madrileño.

“Ha sido un poquito el cansancio, cuando te enfrentas a jugadoras así, tienes que dar un poquito más de todo, hoy no ha sido el día, no he estado a la altura”, dijo Suárez tras el partido.

“Cuando te enfrentas a jugadoras que están entre las diez primeras, que no dan oportunidades, tienes que dar una marcha más y hoy no la he podido dar”, añadió, confiando en poder hacerlo mejor en el torneo de Roma.

María Sharapova, por su parte, pondrá ahora la vista en el Roland Garros, que se inicia el lunes 21 de mayo.

Resultados de la jornada en el torneo de Madrid

Individual femenino – Cuartos de final

Karolina Pliskova (CZE/N.6) derrotó a Simona Halep (ROU/N.1) 6-4, 6-3

Caroline Garcia (FRA/N.7) a Carla Suárez (ESP) 6-2, 6-3

Kiki Bertens (NED) a Maria Sharapova (RUS) 4-6, 6-2, 6-3

AFP