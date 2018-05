Marco Rubio: Joshua Holt era un rehén de Estados Unidos en Venezuela

mayo 26, 2018 - 10:41 am

Marco Rubio, senador de Florida, manifestó este sábado su felicidad por la liberación del ciudadano estadounidense Joshua Holt, quien se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia El Helicoide desde 2016.

“Estoy muy feliz por Josh Holt y su familia. Era un inocente rehén de Estados Unidos en Venezuela”, escribió el senador estadounidense en su cuenta de Twitter.

Comentó que la liberación de Holt se había retrasado mucho.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó que el estadounidense detenido en Venezuela debería llegar este sábado a Estados Unidos, donde se reunirá con su familia en la Casa Blanca.

Holt fue acusado de presunto porte ilícito de armas de guerra, terrorismo y espionaje junto a su esposa Tamara Belén Caleño.

I am very happy for Josh Holt & his family. He was an innocent America hostage in #Venezuela & his UNCONDITIONAL release was long overdue.

— Marco Rubio (@marcorubio) 26 de mayo de 2018