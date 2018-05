Magdaleno: “La capacidad de control sobre los electores con instrumentos de carácter social es limitada”

mayo 21, 2018 - 9:02 pm

El politólogo, John Magdaleno, dijo que dada la cantidad de votos que obtuvo el presidente reelecto, Nicolás Maduro, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), se podría decir que la capacidad de control sobre los electores con instrumentos de carácter sociales limitada, ya que la votación pudo ser mayor.

Agregó que la cifra de abstención no puede considerarse como una victoria porque no hay una ruta estratégica, “tú tienes en frente a Maduro como presidente reelecto, eso es un hecho. ¿Cómo vas a celebrar como una victoria aquello que de manera fraudulenta y de forma anticipable contribuyó a que el presidente Maduro esté allí?, si precisamente tú deseas que no esté”.

En La Entrevista, que transmite Unión Radio, comentó que, “la votación de Maduro significa no más de 30 % del Registro Electoral Permanente, que calza con lo que dicen los estudios de opinión respecto a la intención de voto. Hay una pérdida de eficacia por parte del gobierno para asegurar mayor respaldo”.

A juicio de Magdaleno, el desconocimiento de los resultados por parte de Henri Falcón, puede ser una posibilidad para la reunificación de la oposición alrededor de una estrategia conjunta.

Unión Radio