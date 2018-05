Luis “El Chamo” Acosta, el Ingeniero de Sonido Venezolano que sube los niveles en el reggaetón internacional

mayo 31, 2018 - 2:03 pm

Luis Enrique Abreu Acosta, este venezolano de origen maracucho se mantiene entre las mejores filas de los profesionales más destacados en la industria de la Ingeniería de Sonido mundial. Su trabajo ya es reconocido en Estados Unidos, Europa e incluso en países del Medio Oriente donde fue visto con el tour más reciente del cantante Puertorriqueño Farruko.



Residenciado desde hace más de ocho años en la Ciudad del Sol, Miami, Luis Enrique Abreu Acosta, no tiene límites para ejercer su profesión y habilidad extraordinaria, internacionalmente, sus seguidores, amigos y familiares lo han visto caminar por grandes alfombras de festivales musicales y premiaciones tales como; Latin Grammys, Premios Billboards a la Música Latina, Premios Lo Nuestro, Premios tu Mundo, entre otros, sin contar la cantidad de escenarios de diversas culturas, a los cuales se ha enfrentado este genio que se caracteriza por marcar su propio sello.

El talentoso joven de origen Maracucho, lleva alrededor de 3 años trabajando con la firma Carbón Fiber Music, cuya compañía artística representa al cantante “Farruko” con el que ha participado en las giras: Los Menores Tour, Visionary World Tour, The Dad Man Tour (con la participaron Pitbull y Prince Royce), Traficante World Tour y la más reciente Farruko World Tour.

Sus grandes conocimientos y virtudes lo han llevado a un nuevo nivel en la industria musical, específicamente del género reggaetón, donde ha trabajado con artistas como; Farruko, Yandel, Pitbull, Becky G y Prince Royce. Recientemente, demostró su talento por los mares, a través del famoso “PITBULL AFTER DARK PARTY”, una fiesta a bordo de un crucero, donde visitó varias islas del Caribe, acompañado a varias de estas estrellas internacionales, de igual modo, el Live Sessions de Traficante World Tour, de Farruko, en la cual Luis Abreu figuró como Ingeniero de Grabación, demostrando una vez más, por qué los grandes lo prefieren.

En cada una de las giras mundiales en las que participa, los agradecimientos, aplausos y buenos comentarios se observan a través de su cuenta en la red social Instagram “@Luiselchamoacosta” ahí podemos observar la constancia, motivación y enfoque con las que Luis desempeña su profesión asegurando que; “No me importa los sacrificios a los que me deba someter, al final de la jornada, mi objetivo es darle esa confianza que merecen los artistas y músicos con los que trabajo me gusta que se sientan seguros a la hora de cada presentación”.

“Nací en Venezuela y me siento orgulloso de eso, pero Estados Unidos me ha visto crecer profesionalmente” manifiesta el Ingeniero de Sonido, quien con tan solo 35 años exporta su talento en giras tanto del país americano como en otros continentes.

