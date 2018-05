Lucena: Estamos bajo una gran violencia internacional que pretende suspensión de elecciones del domingo

mayo 17, 2018 - 11:42 am

Este jueves, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, lideró el acto de instalación del Programa de Acompañamiento Internacional, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, la rectora denunció que el país está bajo una “gran violencia internacional”, que pretende la suspensión de los comicios de este 20 de mayo.

“Estamos bajo una gran violencia internacional, que pretende que este domingo no se lleven acabo las elecciones”, expresó.

Reafirmó que el Poder Electoral no recibe órdenes de ningún país. “En Venezuela el voto no es un deber, es un derecho (…) No puede ningún país extranjero venir a impedir o supeditar el voto en Venezuela”, manifestó.

Lucena precisó que en el programa de acompañamiento participan personalidades de América Latina, Europa, Asia y África para acompañar el proceso comicial del 20 de mayo.

Detalló que serán más de 150 acompañantes internacional, que estarán participando. “Estas es una elección que ha estado en ataques feroces (…) Desde el momento que se convocó la elección, han comenzado los ataques”, dijo.

La funcionaria reiteró que 20.526.978 electores están habilitados para escoger este domingo al Presidente de la República, mientras que más de 18 millones de venezolanos estarán autorizados para ejercer su derecho al voto en los comicios legislativos.

Ratificó que el material electoral ya está en los 14.638 centros de votación.

Noticia al Día