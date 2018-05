mayo 14, 2018 - 3:45 pm

Los detallitos de plásticos que usualmente le comprábamos a mamá, el día de ayer estuvieron ausentes, por falta de efectivo, esto debido a que ahora solo se utiliza transferencias o punto. El solo comprar un chocolate pasaban los Bs. 800 mil y en las en las tiendas, los regalos, oscilan entre uno y cinco millones de bolívares.

Posiblemente no lo digan en voz alta pero muchos familiares lo están pensando, no tengo dinero para comprarle un regalo a mamá, es de esta manera como muchos no pudieron darle el acostumbrado “detallito” ese día a mamá. Como también, ya no queda ni sombra de lo que antes era una algarabía de vendedores y compradores, entre quienes se ofertaban los precios de cajitas decoradas con lazos, bisutería, vasos decorados, tazas, casitas de maderas y muchos más.

Pero este año el panorama ha cambiado. Los altos costos de los productos han ocasionado que los regalos vayan “acabándose” y que sean muy pocos los que puedan adquirir un obsequio para sus madres. Los sueldos no alcanzan ni para comer, menos aún para comprar un regalo.

Además, la presencia de transeúntes que poblaba las calles era notoria ayer. La mayoría buscaba un “regalito” de última hora para las madres en su día.

Gabriela Montes/Pasante

Noticia al día