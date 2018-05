Los cuatro candidatos favoritos en las elecciones presidenciales de Colombia

mayo 27, 2018 - 8:25 am

Las elecciones presidenciales que se celebran hoy en Colombia tienen como telón de fondo el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. El pacto otorga cinco escaños tanto en el Congreso como el Senado a la guerrilla, que en las legislativas obtuvo escaso respaldo y renunció a su participación en las presidenciales.

Las encuestas apuntan que la segunda vuelta (el 17 de junio) está garantizada y que a ella llegarán Iván Duque, el candidato uribista, y Gustavo Petro, calificado de populista. Hasta que el pueblo decida hoy en las urnas, estos son los cuatro candidatos favoritos en las elecciones de hoy:

Iván Duque, el delfín del conservador Uribe

Es el favorito para convertirse en el próximo presidente de Colombia, según las encuestas. A sus 41 años este abogado bogotano y miembro del partido conservador Centro Democrático cuenta con dos poderosas fortalezas: su juventud y el apoyo de Álvaro Uribe, ex mandatario que todavía ejerce una gran influencia en el país.

Gustavo Petro, el populista de izquierda

Es la sorpresa de la campaña y el único que representa el populismo de izquierda que ha perdido terreno en Latinoamérica. Ex guerrillero del M-19, ex senador, ex alcalde de Bogotá, a sus 58 años concurre por segunda vez a las presidenciales. Es conocido por su relación con el fallecido Hugo Chávez.

Sergio Fajardo, el aspirante moderado

Cuando el clamor popular anticorrupción se tornó tsunami por un rosario de escándalos, parecía un claro favorito. Pero su empeño por alejarse de la pelea, por no meterse en ningún charco que pudiera salpicarle de la inmundicia de la contienda, terminó por volverle invisible.

Germán Vargas Lleras, el exvicepresidente de Santos

El ex vicepresidente de Juan Manuel Santos, un hombre de derecha de 56 años, reunía todas las condiciones para sustituirle en Casa Nariño. Su incontrolable mal genio le jugó una mala pasada y lo que podía ser una simple anécdota en tiempos donde no existían las redes sociales, amenaza con enterrar a uno de los mandatarios mejor valorados de la Historia.

El Mundo