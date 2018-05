mayo 7, 2018 - 11:20 am

El año pasado un supuesto evento paranormal ocurriría en la iglesia Nuestra señora de la Coromoto en Morón. El sacerdote de la parroquia dijo para Trujillo Digital no estar autorizado para dar declaraciones oficiales, aunque reconoció que fueron varios los feligreses que informaron notar el fenómeno.

Miembros de la comunidad católica en el sector Morón de Valera informaron de un supuesto fenómeno en la iglesia Nuestra Señora de la Coromoto.

La imagen de la Virgen de la Dolorosa comenzó a llorar lágrimas según relataron varios testigos del supuesto hecho para Trujillo Digital.

El sacerdote de la parroquia George González, dijo que no poder dar información oficial hasta no tener el permiso del obispo de Trujillo. “No puedo negar o afirmar nada hasta que no se hagan los estudios científicos y teológicos sobre el caso” dijo.

González reconoció que un grupo de feligreses le informaron sobre el evento paranormal.

Trujillo Digital