Leonardo Padrón no ha podido regresar a Venezuela: “El Sebin estaba preguntando a qué hora llegaba”

mayo 10, 2018 - 6:08 pm

Durante una entrevista con la periodista Shirley Varnagy en el Circuito Onda, el escritor venezolano Leonardo Padrón reveló la razón por la cual no ha podido regresar a Venezuela.

“Cuando me iba a regresar a Venezuela me advirtieron que no viniera, porque el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) estaba preguntando a qué hora llegaba mi vuelo (…) Me botaron del país”, comentó el dramaturgo.

Expresó: “A mí no me dio tiempo de despedirme de nadie. Tengo las ganas de volver a Venezuela. No dejo de estar conectado con lo que está pasando en el país”.

Noticia al Día / Agencias