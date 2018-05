Legisladores del CLEZ se propondrán proyectos de Ley para fortalecer la economía 

mayo 22, 2018 - 5:31 pm

El Presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Eduardo Labrador anunció que para este nuevo período parlamentario, se tiene prevista la elaboración y discusión de una ley que permita promover y proteger a los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas y pecuarios de la región, con miras a garantizar seguridad, fortalecer y desarrollar las actividades del campo en el Zulia.

Además un proyecto de ley a desarrollar será el contentivo en el decreto presidencial de Zona Económica Especial para el eje Maracaibo, San Francisco, en la cual se pretende fortalecer y dinamizar la actividad comercial en la región y convertir a nuestra Venezuela en una potencia económica, siendo este uno de los principales compromisos del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

En relación a la actitud a sumida por sectores de la oposición que decidieron no participar en la cita electoral del 20 de Mayo, el presidente del parlamento zuliano planteó que “luego de errores tras errores, deben convertirse en una oposición seria una oposición que presente propuestas”.

Exhorta el legislador Labrador que los partidos políticos que no participaron en las elecciones presidenciales, deben pronunciarse ante las intenciones del Mandatario Norteamericano, Donald Trump, de arreciar sanciones contra nuestro país, con las cuales no se afecta a un gobierno, sino a un pueblo que gallarda y soberanamente decidió seguir viviendo en Socialismo. “Si reflexionan, el pueblo se los agradecerá, si no reflexionan, el pueblo se lo reclamará” sentenció Labrador.

El parlamentario agradeció a todo el pueblo zuliano el respaldo otorgado al presidente Nicolás Maduro, y a cada uno de los legisladores que acompañan el proyecto bolivariano “gracias a este pueblo maravilloso, a mi Zulia querido que hoy ha depositado la confianza en nosotros y que desde el CLEZ, les digo no lo defraudaremos y continuaremos luchando de la mano con el gobernador Omar Prieto, para el beneficio de todos”.

Por su parte la Legisladora electa por el circuito 4, Zenaida Fernández, agradeció al pueblo Marabino el apoyo a los candidatos de la revolución, indicando que siente doble compromiso y responsabilidad, por ser representante de la etnia Wayuu y por ser la vocera de las comunidades del oeste de Maracaibo, zona de barriadas humildes de la capital zuliana, que tienen cifradas sus esperanzas para la consecución del desarrollo socio económico de esa extensa zona de Maracaibo, correspondiente a las parroquias Venancio Pulgar, Idelfonso Vásquez y Antonio Borjas Romero.

