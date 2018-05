¿Le aumentaron el límite de su tarjeta de crédito? Tenga cuidado

mayo 3, 2018 - 3:54 pm

Actualmente los límites de las tarjetas de crédito han sido aumentados por los bancos hasta los 100 millones de bolívares, al principio, esto puede ser un alivio para los gastos personales y familiares, pero luego se convierte para muchos en una deuda impagable.

Desde el inicio de año, tras el constante aumento de la Unidad Tributaria, algunos bancos iniciaron el aumento excesivo en los límites de crédito a sus clientes y el límite máximo ha pasado de 60 millones, a 100 millones.

“Lo que el banco incremente, no ayuda para nada, porque en nuestro país no hay poder adquisitivo. Todo es cada vez más costoso, ese es el problema”, expresó Jorge Guzmán, cliente del banco Banesco.

Lo importante es mantener al día la tarjeta de crédito, sin deudas, teniendo en cuenta no iniciar un crédito que luego no pueda cancelar. Los bancos no olvidan, ni perdonan, permanecen al acecho. En algún momento las deudas generan un colapso, y en vez de ser una ayuda el crédito, se convierte en un verdadero estrés por no poder cumplir con el pago mínimo.

A pesar que los créditos son de gran ayuda para los gastos, el endeudamiento puede ser un problema, por eso es indispensable pensarlo bien antes de superar el crédito y sobregirar el préstamo que realiza el banco.

Finalmente antes de caer en un colapso tras la crisis y el exceso de deudas, es importante controlar bien los gastos, saber qué es lo que se está comprando y no perder la sensación de lo que verdaderamente se está gastando. Esto, es primordial al acceder al aumento de límite de crédito. Lo importante es estar prevenidos, para no caer en exceso de deudas.

Carlis Corpas

Noticia al Día