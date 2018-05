Laura Bozzo reveló que tiene una obsesión con verse bella

mayo 29, 2018 - 10:22 pm

A sus 66 años de edad, la controvertida presentadora peruana Laura Bozzo parece haber encontrado la formula de la eterna juventud y según lo reveló recientemente está obsesionada con verse lo más bella posible.

Durante una reciente rueda de prensa en la que presentó su libro Más allá del infierno, la estrella de la televisión confesó haber encontrado en los procedimientos estéticos a su mejor aliado para combatir el paso del tiempo.

“Porque uno es mayor se tiene que ver como una anciana, ¡no! A mí me gusta verme bien, así cumpla 80, 90 (años)”, aseguró Bozzo a las cámaras del programa El Gordo y la Flaca de Univision. “Obsesionada por la belleza y por la moda siempre”, añadió.

“Puedo ser vieja pero no gorda … me gusta que se me vea bien, que se me vea mi cintura, mis piernas bien ejercitadas”, dijo la estrella, quien ha sorprendido a sus seguidores en varias ocasiones al compartir en sus redes sociales sugestivos bikinazos en los que presume de su esbelta figura.

Por supuesto, la peruana no ocultó su gusto por las ayudas estéticas para conservar su imagen y de hecho reveló tener el rostro inflamado ya que días atrás se había sometido a algunos procedimientos. “Me acabo de poner plasma y los rusos en toda la cara”, confesó la presentadora.

Curiosamente, Laura también reveló que su obsesión por la belleza genera cierta preocupación entre su familia. “Mis hijas me dicen, mamá deja de hacerte cosas que vas a parecer Donatella Versace”, compartió a las cámaras con su particular personalidad.

People en Español