La Roca, Dwayne Douglas Johnson, cumple hoy 46 años

mayo 2, 2018 - 6:30 am

Dwayne Douglas Johnson, quien nació en Hayward, California, el 2 de mayo de 1972, está hoy de cumpleñaos, exactamente 46.

Él es un actor, fisiculturista y luchador profesional estadounidense, también conocido como The Rock (traducido al español como La Roca), que trabaja haciendo visitas esporádicas para la WWE.

Entre sus logros como luchador se destacan diez Campeonatos Mundiales: ocho como Campeón de la WWE y dos como Campeón de la WCW. También fue dos veces Campeón Intercontinental de la WWF y cinco veces Campeón Mundial en Parejas. También fue el ganador del Royal Rumble 2000 todo esto lo vuelve Campeón de las Tres Coronas.

También es conocido por acabar todos sus discursos en el cuadrilátero y al presentarse en escena con la frase: “If you smell… What The Rock is Cooking?” que se puede traducir como: ¿Pueden oler… Lo que está cocinando la Roca? Esta frase es una variación de pregunta-respuesta, un modismo de palabras que pretende hacer un juego con el público, en una pregunta, “¿Si puedes oler?” y el público responde a modo de coro, “Lo que la roca está cocinando”, o también usa la Frase: Finally, The Rock is come back…. y da una referencia de la ciudad donde se encuentra.

Su madre, Ata Fitisemanu Maivia, provenía de una estirpe aristocrática; el rey de Samoa, Malietoa Tanumafili II otorgó a Johnson el título nobiliario de Seiuli durante su visita a Samoa en julio de 2004, en reconocimiento por su servicio al pueblo samoano. Por lo tanto, es conocido en los círculos samoanos como Seiuli Dwayne Johnson. Es patrocinador del equipo nacional de rugby de Samoa. También reconoce su herencia a través de un tatuaje que se hizo en 2003 en su brazo izquierdo.

Nacido en el Área de la Bahía de San Francisco (California, Estados Unidos), Johnson vivió parte de su infancia en los suburbios de Auckland (Nueva Zelanda), y luego en los suburbios de New Haven (Connecticut, Estados Unidos). En su adolescencia se mudó a Bethlehem (Pensilvania, Estados Unidos).

Johnson estudió en la Universidad de Miami, donde se graduó en 1995 con una licenciatura en criminología y una especialidad en fisiología. Johnson se casó con Dany García (a quien conoció en la universidad) el 3 de mayo de 1997, el día después de su 25º cumpleaños. Johnson y su esposa tuvieron una hija, Simone Alexandra, nacida el 14 de agosto de 2001. El 1 de junio de 2007, Johnson y García anunciaron que se separarían tras 10 años de matrimonio. Indicaron que su despedida fue amistosa y que pasarían el resto de sus vidas como amigos.

Johnson es un buen amigo del actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y de igual forma de la integrante del grupo femenino Fifth Harmony Dinah Jane Hansen.

En 2006, Johnson fundó “The Dwayne Johnson Rock Foundation”, que es conocida por su trabajo caritativo con niños con enfermedades de alto riesgo y enfermedades terminales. El 2 de octubre de 2007, Johnson y su exesposa donaron 1 millón de dólares adicionales a la Universidad de Miami para apoyar la renovación de sus instalaciones de fútbol americano; se observó que fue la donación más grande jamás dada al departamento de atletismo de la Universidad por exalumnos. La Universidad de Miami renombró el vestuario de su equipo de fútbol americano, los Miami Hurricanes, en honor a Johnson. Johnson adquirió la nacionalidad canadiense gracias a la nueva ley de nacionalidad vigente en ese país.

Noticia al Día

Fuente: Wikipedia