La justicia suiza declaró inocente al francés Michael Platini

mayo 25, 2018 - 5:52 pm

Michel Platini, expresidente de la UEFA suspendido por la FIFA por un pago sin contrato escrito de 1,8 millones de euros, fue declarado inocente por la justicia suiza, publicó este viernes el diario francés Le Monde.

El periódico se apoya en un correo, con fecha del 24 de mayo, firmado por Cedric Remund, fiscal del ministerio público de la confederación helvética (MPC), enviado a Vincent Solari, abogado del exjugador francés.

La justicia suiza interrogó a Michael Platini

De forma paralela a la suspensión de la FIFA, la justicia suiza interrogó a Michael PLatini como “persona que podía ofrecer información”, estatus equivalente en Francia al de testigo asistido. Este proceso penal abierto en septiembre de 2015 tenía como objetivo investigar a Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, en el origen del controvertido pago a Platini.

“Le confirmamos que el presente procedimiento no se lleva a cabo contra su defendido Michel Platini. Le podemos confirmar que su defendido no será incriminado en el marco del presente procedimiento”, publicó Le Monde, como extracto del correo.

“Platini es claramente inocente. Es una doble afirmación: en este estadio no hay cargas suficientes contra él, y no le vamos a perseguir porque el fiscal ha llegado a la conclusión de que no hay nada que reprocharle en este caso”, añadió.

“¿Puede la decisión del MPC conducir a la FIFA a levantar la sanción de Platini, suspendido hasta octubre de 2019?”, se pregunta el diario. Las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA son en junio de 2019.

“Esta decisión debería tener un impacto si la FIFA se comporta de manera leal. La FIFA instrumentalizó esta imputación penal de 2015 para abrir el procedimiento disciplinario”, señaló Solari al diario.

Michael Platini tildó a los ‘Jueces de pacotilla’

Platini ya presentó un recurso ante la Corte Europa de Derechos Humanos (CEDH) en Estrasburgo, para apelar su suspensión de toda actividad ligada al fútbol.

El antiguo mediapunta de la selección francesa, que tiene 62 años, fue suspendido incialmente durante 8 años a finales de 2015 por la justicia interna de la FIFA, por el famoso pago de 1,8 millones de euros.

Esta suspensión, que le impidió aspirar a la sucesión de Blatter en la FIFA, fue reducida a 6 años tras un recurso y luego a 4 por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la más alta jurisdicción deportiva.

El tres veces Balón de Oro nunca digirió su sanción. Denunció recientemente a “los jueces de pacotilla de la FIFA y del TAS, que no son verdaderos jueces”, añadiendo que terminará “teniendo razón”, en una larga entrevista con la revista Marianne.

La FIFA, preguntada este viernes por la AFP, tomó “nota” de la información de Le Monde, pero no quiso “hacer comentarios”.

Hace unos días Michael Platini saltó al primer plano al explicar en una radio francesa el “pequeño amaño” que permitió a Francia y a Brasil no encontrarse hasta la final del Mundial de 1998, del que el antiguo jugador fue copresidente del comité de organización.

AFP