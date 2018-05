La hija de Michael Schumacher habló por primera vez tras el accidente de su padre

mayo 11, 2018 - 4:55 pm

El 29 de diciembre de 2013 Michael Schumacher sufrió un accidente esquiando en los Alpes franceses. Aquel accidente derivó en una internación que comenzó en un hospital de alta complejidad y al día de hoy continúa en la mansión que su familia posee a orillas del lago Geneva, en Suiza.

Desde entonces, el estado de salud del ex piloto de Fórmula 1 es un misterio debido al cerco mediático que ha creado su familia a su alrededor y las informaciones difundidas son escasas.

Esta semana, la hija del ex siete veces campeón de la F1 habló en la cadena alemana NDR y rompió el silencio ante las cámaras pro primera vez en más de cuatro años desde el accidente de su padre.

Gina Maria, de 21 años, cabalga desde pequeña y actualmente se dedica a la doma. Incluso, en 2016 ganó dos medallas de oro en el Campeonato de Europa júnior de reining, organizado por la FEI (Federación Ecuestre Internacional) y disputado en Givrins (Suiza).

La joven Schuamcher contó que su amor por los caballos nació durante un viaje junto a su padre, cuando Michael competía en Fórmula 1. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en una amazona profesional gracias a su dedicación y a la forma en la que ve a su equino Gotta Nifty Gun: “Competimos en campeonatos porque es divertido, pero no lo forzamos, ¿sabes? Si no funciona, no lo hacemos”.

Gina Maria evitó hablar del estado de salud de su padre, debido al cerco mediático que sostiene la familia por orden de su madre, Corinna Betsch.

Infobae