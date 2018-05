Federación Peruana y Paolo Guerrero se pronuncian ante el fallo del TAS

mayo 14, 2018 - 8:29 pm

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) lamentó este lunes la sentencia del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que extiende la sanción al delantero Paolo Guerrero, de 6 a 14 meses por dopaje, lo que impedirá la participación del goleador en el Mundial Rusia.

“Frente al fallo emitido el día de hoy por el TAS, la Federación lamenta profundamente la ampliación de la sanción impuesta a nuestro importante jugador Paolo Guerrero”, comunicó la FPF en su página oficial.

“Paolo nos hará falta en Rusia, pero estamos convencidos que el equipo que se ha formado dejará en alto el nombre de Perú”, agregó la FPF.

Conforme a la normativa de la FIFA, la Federación aclara su abstención en los procesos disciplinarios seguidos contra jugadores por la supuesta violación del reglamento antidopaje.

Horas antes del fallo del TAS, la FPF publicó en su cuenta de Twitter un conjunto de fotografías de Guerrero probándose la vestimenta oficial que la selección inca lucirá en el Mundial, junto con un video en el que se observa al jugador simulando celebrar uno de sus goles.

El atacante del Flamengo también se pronunció al respecto. En un video publicado por Canal N, expuso sus sensaciones ante la apelación en su contra.

“Quiero ratificar a mi país y a mi gente que jamás he consumido alguna droga, porque no la necesito, nunca me llamó la atención. Siempre he sido profesional en todo sentido. Desde muy niño he llevado charlas para saber qué debo consumir y qué no, como deportista”, indicó Guerrero.

Y agregó: “Estoy pasando por una injusticia. Me han robado mi carrera, me han robado el Mundial”.

La sentencia también repercute en la continuidad del artillero en el Rubro-Negros. Según “Globoesporte”, la directiva del Flamengo ve improbable la renovación del contrato de Paolo Guerrero. Desde este momento se buscaría un reemplazo del ‘9’ rojinegro.

Agencias / Noticia al Día