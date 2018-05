mayo 11, 2018 - 7:43 pm

Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), anunció este viernes que para la puesta en marcha de la Copa Davis de 2019, que se disputará en una sede única ya con el nuevo formato aprobado por la ITF, buscan “la fórmula” para que lograr que el escenario sea Madrid, aunque también podría ser en Francia.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció en febrero que había llegado a un acuerdo con el grupo inversor Kosmos, cuyo fundador y presidente es el futbolista Gerard Piqué, para cambiar el actual formato de la Copa Davis y que a partir de 2019 se dispute todo el torneo a lo largo de una semana en una única sede.

“Hemos tenido un par de reuniones con Gerard Piqué y falta otra más, pero también faltan datos. Se está mirando el formato final y aún no se ha decidido nada. Se decidirá en una Junta Directiva a finales de este mes de mayo”, dijo Díaz.

¿Madrid o Francia?

El presidente de la RFET desveló que buscan “la formula para que los cuartos, la semifinal y la final se dispute en Madrid o en Francia para no llevarla a Asia”.

Sobre la Copa Federación, la posibilidad de que cambie el formato también se encuentra a debate. Algunas jugadoras ya han sido preguntadas, según desveló Anabel Medina, capitana de la selección española de Copa Federación.

“Hacer un solo Grupo Mundial de 16 países no es sencillo, aunque sé que lo están mirando y lo están intentando. Por mi parte, creo que sería interesante que se fusionaran los dos grupos de ocho que actualmente existen para que países como España, que cuenta con grandes jugadoras, pueda aspirar a ganar la Copa”, apuntó.

De lo que no es tan partidaria Anabel Medina es de un cambio en el formato de competición para que se dispute durante una sola semana en una única sede única.

“Me gusta más el formato que hay actualmente por la esencia que existe de poder jugar en casa o con tu gente. Que sea una semana fuera no me gusta . Me gustaría que se buscara una solución, pero el calendario de ITF y WTA no es tan fácil”, concluyó.

Agencias