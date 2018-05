Kim Kardashian visita la Casa Blanca para discutir reforma penitenciaria

mayo 30, 2018 - 5:18 pm

Kim Kardashian West visitará este miércoles la Casa Blanca para abogar por Alice Marie Johnson, una abuela que llevá más de 20 años en la cárcel, y además para pedir una reforma en el sistema carcelario del país.

En la reunión con la estrella del reality Keeping up with the Kardashians estarán presentes Jared Kushner, asesor del presidente, y otros integrantes de la administración Trump, así lo reseñó People en Español.

Se desconoce si el Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acudirá al encuentro. Se confirmó que la agenda se centrará en Johnson de 62 años y que fue encarcelada en octubre de 1996 por un caso ligado al tráfico de cocaína.

Kardashian se enteró del caso de la mujer mediante Twitter y desde entonces se ha convertido en su defensora, pidiendo incluso un perdón presidencial para ella. La reunión se realiza justo el día de cumpleaños de la mujer y Kardashian señaló por sus redes: “Feliz cumpleaños, Alice Marie Johnson hoy es por ti”.

Agencia

Noticia Al Día