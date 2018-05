Juan Martín del Potro tiene debut arrollador en Madrid

mayo 8, 2018 - 6:05 pm

El tenista argentino Juan Martín del Potro se mostró contento este martes tras meterse en octavos de final del torneo de Madrid ganando al bosnio Damir Dzumhur 6-3, 6-3 y aseguró sentirse confiado para lo que sigue.

“Para ser mi primer partido en tierra (esta temporada) creo que fue aceptable, jugué por momentos bien y eso me da confianza para lo que sigue”, afirmó Del Potro tras el partido. El tandilense inicia en Madrid su temporada en tierra en su vuelta a la competición oficial desde que cayera en semifinales del torneo de Miami en marzo pasado.

Impuso su jerarquía

El argentino volvió a apoyarse en su potente derecha y su saque para imponerse al bosnio en un partido, de condiciones cambiantes al cerrarse el techo retráctil de la Caja Mágica madrileña, sede del torneo.

“A medida que fuimos jugando, fueron cerrando el techo, tal vez eso haga un poco más lento, pero mientras mis golpes hagan daño, yo me siento bien”, dijo Del Potro, que reconoció haber seguido una preparación específica debido a sus lesiones.

“En tierra no puedes usar mucho con ‘slice’, que es el golpe que he estado usando más por mis problemas de muñeca, pero en esta superficie no se juega mucho con ‘slice’, en tierra exige implicar mi muñeca al máximo, dar con dos manos”, explicó. “Por ahora mi muñeca está respondiendo bien, sigo tratamiento todos los días, estoy tranquilo, porque lo vengo haciendo bien”, añadió.

Su siguiente rival en octavos de final será el serbio Dusan Lajovic, del que afirmó que “ganó un gran partido a (Richard) Gasquet, y en tierra juega muy bien, muy inteligente, va a ser un partido difícil como todos los de tierra para mí”, concluyó Juan Martín del Potro .

