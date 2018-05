José Guerra: Van a posponer la reconversión monetaria y culpar a Trump

mayo 19, 2018 - 8:03 pm

José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional (AN), dijo que después de este 20 de mayo, el gobierno va a posponer la reconversión monetaria debido a que no cuentan con los nuevos billetes y que los bancos no están preparados. aseveró que el Ejecutivo culpará al presidente Donal Trump, de Estados Unidos.

“Van a posponer la Reconversión Monetaria prevista para el 3 y 4 de junio. Razones para posponer la reconversión monetaria: No han llegado los billetes, tal vez porque no han pagado. 2.Los bancos todavía no están preparados en particular, los cajeros no están a punto.Ya el gobierno prepara el discurso culpando a Trump y los banqueros”, expuso el parlamentario en su Twitter.

Van a posponer la Reconversión Monetaria prevista para el 3 y 4 de junio — Jose Guerra (@JoseAGuerra) 19 de mayo de 2018

Razones para posponer la reconversión monetaria:https://t.co/qVJZXKWxXr han llegado los billetes, tal vez porque no han pagado. 2.Los bancos todavía no están preparados en particular, los cajeros no están a punto.Ya el gobierno prepara el discurso culpando a Trump y los banqueros — Jose Guerra (@JoseAGuerra) 19 de mayo de 2018

Noticia al Día