Joaquín Chaparro a partidos abstencionistas: Juntos hubiésemos podido cambiar la historia del país

mayo 22, 2018 - 6:15 pm

“AD, UNT, PJ Y VP no hicieron campaña contra Nicolás Maduro, sino contra Henri Falcón”

El presidente de Copei Zulia, Joaquín Chaparro afirmó, la mañana de hoy a Noticia al Día, que los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (PJ) y Acción Democrática (AD), se equivocaron una vez más, al llamar a la abstención en las pasadas elecciones del 20 de mayo, ya que, a su juicio, toda la oposición junta hubiese podido cambiar la historia del país.

“Ustedes G4 se equivocaron, todos juntos hubiésemos podido cambiar la historia del país este 20 de mayo. Sus egos no les permiten tener un solo líder, un programa de país, un solo mensaje. ¿Cómo es posible que no nos pusimos de acuerdo por la gente?, sus egos no les permite ver más allá de sus propios intereses personales”, sentenció el también excandidato al Consejo Legislativo del Zulia.

En este sentido, aseguró que “la derrota es para el abstencionismo y para los cuatro partidos políticos que decidieron no participar en los comicios. Chaparro acotó que UNT, PJ, VP y AD viven de error en error, como por ejemplo, ganar la Gobernación del Zulia el pasado 15 de octubre de 2017 y no tomar posesión de ella, al igual que no haber participado en las elecciones de alcaldes el 10 de diciembre de ese mismo año. “Ellos no tienen ningún plan para el país, no saben para donde van, para ellos hacer esa política es un negocio”, precisó.

Asimismo, señaló: “El domingo era el momento de la gran cita electoral. El 72% de la intención del voto hubiese pulverizado a los puntos rojos, los 10 millones de bolívares que estaba cancelando el presidente Maduro con recursos del Estado para que votaran por él”.

Chaparro destacó que Copei Zulia logró alcanzar más de 100 mil votos en la región. Sin embargo, denunció que su partido fue objeto de fraude e indicó que a las 6:00 de la tarde, Henri Falcón y cuatro diputados al CLEZ habían ganado en la región para la hora del cierre de los centros de votación y que los resultados fueron cambiados.

“La abstención estuvo en el orden del 75 a 80% y ahora dicen que hubo una participación de un casi 60%, eso nadie lo cree. Estamos en presencia de un fraude masivo y una actitud que no corresponde con la realidad del país, que conduce a mayores problemas políticos, sociales y económicos, tras la reacción internacional con Venezuela, cargada de sanciones severas, las cuales ya se manifiestan en el área del petróleo y afectan nada más que al pueblo y la gente de a pie”, expresó.

Por último, Joaquín Chaparro manifestó que la vía para resolver los problemas de los venezolanos es electoral.

Noticia al Día