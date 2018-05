Javier Hala Madrid recibe grado universitario en EEUU

mayo 4, 2018 - 6:59 pm

El comediante y youtuber zuliano, Javier Romero, conocido en las redes sociales como Javier Hala Madrid obtuvo el grado de Licenciado en Administración de Negocios en la Universidad Faulkner, de los Estados nidos.

La noticia fue dada a conocer a través de sus cuentas en Twitter e Instagram, manifestando su satisfacción por la meta alcanzada, fruto de su esfuerzo. Dedicó el logro a Venezuela y Estados Unidos.

Explicó que en los últimos años sus “contenidos y locura en las redes sociales” era el tiempo que le sobraba, la mayor parte de su tiempo estaba dedicada a los estudios universitarios.

THIS IS IT, WE MADE IT… gracias a DIOS: oficialmente licenciado of the United States of America in Business Administration 🇺🇸 Vale la pena el esfuerzo y sacrificio. Que Viva Venezuela 🇻🇪 y GOD Bless America👨🏻‍🎓 pic.twitter.com/G4rhQSQcIb

— Javierhalamadrid (@Javierito321) 4 de mayo de 2018