mayo 8, 2018 - 11:18 pm

James Paxton se convirtió en profeta en su tierra al lanzar juego sin hit el martes, por los Marineros de Seattle, en la victoria por 5-0 sobre los Azulejos de Toronto.

Paxton es el primer canadiense en la historia que logra esta proeza en su país natal. Se unió a Dick Fowler, el único canadiense que había tirado un juego sin hit, por los Atléticos de Filadelfia en 1945.

Originario de la provincia de Columbia Británica, Paxton señaló una hoja de arce, símbolo de Canadá, que lleva tatuada en el antebrazo derecho, en cuanto concretó el juego sin imparable. El público en el Rogers Centre lo ovacionó, sin importar que hubiera anulado a los Azulejos locales.

“De todos los lugares para conseguir esto, hacerlo en Toronto fue asombroso”, comentó Paxton. “Los fanáticos fueron maravillosos. Me dieron algunos problemas en el séptimo inning, pero una vez que superé eso, en cierto modo comenzaron a alentarme, fue algo muy agradable”.

En su apertura anterior, Paxton (2-1) había recetado 16 ponches, la mayor cifra en su carrera. Esta vez volvió a lucir, con rectas de hasta 100 mph. Retiró a Josh Donaldson mediante un roletazo, para poner fin al encuentro.

Paxton repartió siete ponches, entregó tres boletos y se benefició de una jugada sobresaliente por parte del antesalista Kyle Seager. Sin outs en el séptimo capítulo, Seager se zambulló para detener un rodado potente de Kevin Pillar. Pese a que no se había incorporado plenamente, Pillar hizo un tiro que dio un bote y fue capturado en la inicial por Ryon Healy.

Tercer juego sin hit ni carreras en la campaña

El zurdo de 29 años hizo 99 pitcheos para lograr el tercer juego sin hit que se ha registrado este año en las mayores. Curiosamente, los tres encuentros con doble cero se han presentado en diferentes países. Sean Manaea, de Oakland, logró uno frente a Boston el 21 de abril en California. Cuatro serpentineros de los Dodgers se combinaron para conseguir la hazaña el viernes, frente a San Diego en la ciudad mexicana de Monterrey.

Por los Marineros los dominicanos Jean Segura de 5-0, Robinson Canó de 4-2 con una anotada y una empujada Nelson Cruz de 4-2 con una remolcada. Por los Azulejos, el dominicano Teoscar Hernández de 4-0. El venezolano Yangervis Solarte de 3-0. El cubano Kendrys Morales de 2-0.

James Paxton lanzó el sin hit número 299 en la historia de las Grandes Ligas, y 6to en la historia de la franquicia. El ultimo en lograrlo para los Marineros Hisashi Iwakuma el 12-08-2015. Los Azulejos no recibian un no hit no run desde Justin Verlander 07-05-2011.

Agencias