James Mangold escribirá y dirigirá el spin-off sobre Boba Fett

El de Boba Fett es uno de los casos más peculiares de la saga Star Wars y, sin miedo a sonar exagerado, de la historia del cine. Hablamos de un personaje que, a lo largo de la trilogía original de Star Wars, suma 6 minutos y 32 segundos en pantalla en los que apenas le escuchamos decir 27 palabras. Pese a ello, este personaje con una presencia del todo testimonial, cuenta con el seguimiento y la reverencia de un exagerado fandom ya desde entonces, ayudado sin duda por lo exitoso de sus muñecos entre los más pequeños. Como figura de culto, George Lucas se esforzó en contar más sobre su pasado en la segunda trilogía de películas y han sido decenas los cómics y libros sobre el personaje.

Sea como fuere, esa misma masa de aficionados sobre un personaje del que podo más que su aspecto (y su ridícula muerte) podemos valorar lleva pidiendo un spin-off sobre Boba Fett sin descanso. Y con una Disney centrada en llenar de films de Star Wars la próxima década, como mínimo, la oportunidad existía pero no dejaba de ser eso, una de tantas oportunidades a desarrollar. Hasta ahora. Y es que tal y han confirmado desde The Hollywood Reporter, el mencionado spin-off sobre el popular cazarecompensas está en desarrollo con James Mangold a la cabeza, ejerciendo como guionista y director del proyecto.

Mangold, que recibió alabanzas de público y crítica por su notable trabajo (también como escritor y director) en Logan, se encargará de un proyecto del que poco más se ha confirmado por el momento. No sabemos pues si será la próxima película independiente después de Rogue One y Solo pero, al menos, queda confirmada su existencia tras años de rumores; se especuló sobre el desarrollo de la misma, a cargo de Josh Trank (Fantastic Four) años atrás pero tras el abandono del proyecto por parte de Trank después de múltiples problemas, todo quedó en stand by.

Habrá que esperar a que Disney y Lucasfilm nos hagan llegar más información mientras, por el camino, continúan los rumores sobre el otro posible gran spin-off, centrado en la figura de Obi-Wan Kenobi, con el retorno de Ewan McGregor.

