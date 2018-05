Incendiaron tubería del proyecto de acueducto San José en Lossada

mayo 24, 2018 - 5:59 pm

La madrugada de este jueves fue incendiada la tubería del proyecto San José, a la altura del sector El Puente hacia la vía que conduce a Corpoelec, en La Concepción.

En total 15 tubos de polietileno de alta densidad, de 24 pulgadas, equivalentes a 180 metros lineales fueron consumidos por las llamas luego de que manos inescrupulosas les prendieran fuego . El hecho ocurrió cerca de la 1:30 de la mañana.

La tubería estaba ya fusionada y se encontraba lista para ser enterrada. Iba a ser usada para completar el tramo El Puente-Corpoelec. Según las investigaciones que inició el Cuerpo de Bomberos del municipio, desde una camioneta blanca fueron lanzados unos cauchos prendidos en fuego directamente sobre la tubería. Vecinos del sector informaron del incendio.

El alcalde bolivariano Junior Mujica atribuyó el ataque a un “acto terrorista” y lo calificó como “una quema inhumana, criminal y salvaje de unos sectores que se niegan al progreso de este municipio”.

Recordó que desde el inicio de la obra, en febrero, venían siendo atacados, primero, con la quema de un tubo, y luego se extravió una máquina de termofusión, “ahora vienen con este hecho lamentable, y yo creo que lo hacen también porque estamos tocando intereses económicos que tienen toda una historia, sacándole el dinero a los lossadeños del bolsillo, a 80 mil bolívares la pipa de agua, un camión cuesta 6 millones de bolívares. Ahora esto nos retrasa más, estoy convocando a un alerta al pueblo, esto es un grupo muy pequeño que no quiere que este pueblo progrese, a ellos les digo vamos a acometer esta obra, vamos a terminar este proyecto San José y de aquí pasamos para el proyecto Independencia, vamos a tener agua tratada por aquí por San José y por la vía de La paz no tratada, por ahora, porque vamos a hacer una planta potabilizadora. A este pueblo no lo van a doblegar en su intención de progresar”.

Las pérdidas por la quema son millonarias, dijo el Alcalde, puesto que cada tubo está valorado entre 700 y 900 millones.

Se están coordinando las acciones con la Gobernación del Zulia y los cuerpos de seguridad para dar con los responsables.

El proyecto San José lleva un 82% de avance en su ejecución. Unas 35 personas trabajan diariamente en la obra. “San José” le aportará unos 200 litros de agua por segundo a la red de distribución del municipio, la tubería será empalmada a la planta de distribución de agua de Hidrolago, en Campo Paraíso, lo que permitirá llenar el tanque en una hora para luego distribuirla a los sectores una vez por semana, o una vez cada cuatro días seis horas de bombeo, informó, por su parte, el ingeniero José Fuentes, director de Infraestructura y Proyectos.

