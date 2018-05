IMPRESIONANTE A este chofer de bus argentino, un fantasma el toca el timbre cuando pasa por el cementerio (Video)

mayo 11, 2018 - 11:20 am

El chofer grabó la situación paranormal que le toca vivir cada vez que pasa frente al cementerio. “¿Cómo puede ser?” pregunta asombrado.

Un increíble video que comenzó a viralizarse en las últimas horas puede explicarse bajo la frase: “creer o reventar”.

Con su celular, un chofer de la línea interurbana del 142 de Rosario Bus registró la situación que le toca vivir cada vez que pasa por el cementerio de Villa Gobernador Gálvez.

Sin explicación, el timbre del colectivo suena pese a que ya no quedan pasajeros a bordo. Por lo que el colectivero habla de la presencia de un ‘fantasma’.

“Para los que no creen, estoy acá en la puerta del cementerio, saliendo de la esquina- No hay nadie en el colectivo eh, y suena el timbre solo. ¿Cómo puede ser? ¿Escuchan? ¿Qué me dicen ustedes?” repite el hombre.

