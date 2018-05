Imelda Rincón sobre el Teatro Baralt: “Hay una interpretación no legal que ha hecho el ciudadano gobernador”

mayo 24, 2018 - 4:15 pm

Ante la pretensión del gobernador Omar Prieto de ocupar las instalaciones del Teatro Baralt y entregarlo a la Alcaldía de Maracaibo, la profesora e investigadora Imelda Rincón Finol, rectora de la alma máter zuliana entre 1988 y 1992, afirmó que el ente tutelar y propietario del centro cultural es la Universidad del Zulia

El trabajo de la Universidad del Zulia por mantener los espacios del Teatro Baralt abiertos para el quehacer cultural de la región ha estado marcado por una trayectoria de luchas y conquistas. Ha sido la comunidad universitaria junto a cultores y artistas zulianos quienes defendieron el teatro para evitar que fuese demolido por la corriente modernizadora y que, a partir de 1973 acompañaron y asesoraron los trabajos de reconstrucción que permitieron su reapertura en 1998.

Recientemente, después de que el actual gobernador del Zulia, Omar Prieto, destituyera al profesor Régulo Pachano de la dirección del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), asomó la posibilidad de que lo «mismo ocurriría con el Teatro Baralt» y, el pasado miércoles 23 de mayo, en un acto público, le ratificó al alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, que «en las próximas horas tendrá el Teatro Baralt a su disposición para hacer cultura».

Ante esta pretensión del gobernador Omar Prieto, la exrectora de la Universidad del Zulia, Imelda Rincón Finol, considera que el ejecutivo regional ha hecho una interpretación no legal, debido a que, desde la década de los cincuenta, la Universidad del Zulia es el ente tutelar y propietario del teatro. «El Instituto Proinfancia, que era para el entonces el propietario del Teatro Baralt, cedió esa propiedad a la Universidad del Zulia. Todavía me acuerdo que ese documento lo firma el doctor César Casas Rincón, ya fallecido».

Rincón manifiesta que el Teatro Baralt está de pie gracias al trabajo que ha realizado la Universidad del Zulia para su recuperación. Considera que, desde el rector Antonio Borjas Romero hasta la gestión del actual rector de la Universidad del Zulia, Jorge Palencia Piña, la universidad ha trabajado constantemente para mantener en funcionamiento los espacios del teatro. «La universidad lo que ha hecho es luchar por rescatar el Teatro Baralt y por mantenerlo en magnificas condiciones; por supuesto, no negamos la colaboración que hemos tenido de todos los gobiernos que han pasado a nivel nacional y regional, pero, evidentemente, la propiedad del Teatro Baralt es de la Universidad del Zulia», recalcó la primera mujer en ocupar la rectoría de LUZ.

Enfatizó que la Universidad del Zulia, por ser el ente propietario y tutelar, asignó representación al gobierno del estado Zulia, a la Alcaldía de Maracaibo, al Consejo Legislativo, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a otros entes públicos y privados en la directiva de la Fundación Teatro Baralt, pero, a su juicio, «es imposible» que el gobierno regional tenga legalmente los argumentos para apoderarse del Teatro Baralt que, desde sus inicios, se ha mantenido como un sitio plural y autónomo para el disfrute de todos los zulianos.

