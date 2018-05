Ilenia Medina: A Falcón lo derrotó la MUD

mayo 21, 2018 - 11:44 am

La secretaria nacional de Partido Patria para Todos (PPT), Ilenia Medina, estima que los resultados obtenidos por Henri Falcón en las presidenciales del 20 de mayo fueron resultado de los llamados a abstenerse de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Iglesia y medios; más no del chavismo.

“Escucho a Eduardo Fernández decir que ganó el abstencionismo, eso es una parodia de lo que él pudo haber hecho, si estaba apoyando a Henri Falcón, él voto por Henri Falcón. Decir que ganó el abstencionismo es decir que Trump, Piñera y Santos no ganaron. Ángela Merkel tampoco sería canciller de Alemania, que es primer ministro, si es por el porcentaje de votación, lo usual siguiendo lo que considera el Eduardo Fernández, es que gane la abstención entonces”.

Manifestó en el programa A Tiempo de Unión Radio, que si se revisa la declaración del Grupo de Lima, ellos se estarían desdiciendo cuando están cuestionando las fechas del cronograma y las presuntas faltas en las condiciones electorales. “Ellos deberían señalar cómo es que la oposición en República Dominicana se burló de ellos, porque hicieron lo contrario a lo que pedía el Grupo de Lima, hay que revisar bien las cosas”.

Estima que coincide con algunos voceros de la oposición en el llamado a diálogo, y recalca que en gobiernos anteriores no hubo conversaciones de este tipo.

Medina resaltó que la abstención sube por el presunto bloqueo internacional, la promoción de no ir a votar por Iglesia y medios privados. “Por qué no dice Falcón –como lo reconocieron en reuniones privadas- que los medios de comunicación promovieron la abstención contra él, hay que colocar el acento en las íes, quien derrotó a Henri Falcón fue la MUD, fueron sus enemigos, no el chavismo. El pueblo votó por su preferencia y los demás hicieron su papel porque la división entre ellos es fuerte”.

Unión Radio