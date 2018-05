El Atlético de Madrid quiere sellar su pase a la final de Europa en casa ante Arsenal

mayo 3, 2018 - 10:15 am

El Atlético de Madrid intentará este jueves conseguir su boleto a la final de la UEFA Europa League cuando reciba al Arsenal inglés en el Estadio Wanda Metropolitano por el partido de vuelta de la fase semifinal. Los colchoneros parten como favoritos para llevarse la victoria y que lo consigan se paga a una cuota de – 128. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para este y otros juegos de la UEFA Europa League.

El Atlético sacó un empate que vale oro en el Emirates Stadium ante un Arsenal que no supo rematar al conjunto de Simeone que jugó con uno menos por la expulsión de Vrsaljko desde el minuto 10 de partido. El equipo inglés fue muy superior, llegó una y otra vez al área de los rojiblancos, pero le faltó puntería y se topó con Oblak, que evitó varios goles cantados. Lacazette logró batir al esloveno en el minuto 60 y los de Wenger acosaron a la defensa atlética, pero un balón largo hacia Griezmann lo convirtió el francés en el 1-1 que supo a victoria de cara a la vuelta.

Con las bajas de los tres laterales, Vrsaljko por sanción tras su expulsión en la ida y Juanfran y Filipe por lesión, el Cholo tendrá que volver a reinventarse. Si para la banda izquierda Lucas seguirá siendo el elegido, para la derecha podría a repetir Thomas Partey, que ya ha actuado en esa demarcación en más de una ocasión. En ataque, Diego Costa y Antoine Griezmann son los elegidos para el gol. El francés descansó el domingo en Vitoria y allí reapareció tras su lesión el hispano-brasileño, que estuvo 60 minutos en el terreno de juego. Para las diferentes casas de apuestas deportivas un empate en este encuentro parece poco probable y que ocurra se paga a una cuota de + 279.

En este 2018, el Arsenal no ha podido ganar ninguno de sus encuentros fuera de casa por Premier League cayendo de forma consecutiva ante Bournemouth, Swansea, Tottenham, Brighton, Newcastle y Manchester United lo cual no parece buen augurio antes de esta dura visita a la capital española. Los dirigidos técnicamente por el francés Arsene Wenger vienen de caer el sábado en Old Trafford 2-1 ante el Manchester United y ocupan la sexta posición de la Premier con 57 puntos, muy lejos del Tottenham que es cuarto con 71 y que ocupa el ultimo lugar que otorga boleto a la próxima Champions League.

Wenger quiere despedirse con un título

A pesar de que Wenger se reservó a casi todos sus titulares en su visita al Manchester United el fin de semana, tres futbolistas acabaron el encuentro con problemas físicos y son duda para este jueves en el Wanda Metropolitano. Se trata de Mkhitaryan, Ospina y Alex Iwobi. El internacional armenio reaparecía en Manchester, e hizo el gol de los Gunners, pero a la hora de juego tuvo que abandonar el terreno de juego con un golpe en una rodilla. El portero colombiano sufre una contusión en la zona lumbar y el extremo tiene problemas musculares en un muslo derecho. Ninguno está descartado por completo, pero habrá que esperar a ver si pueden ser de la partida. El Arsenal no es favorito para imponerse en este encuentro ante el Atlético de Madrid, y que lo consiga se paga a una cuota de + 450. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para este y otros juegos de la UEFA Europa League.

Noticia al Día