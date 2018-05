Bayern va por la revancha en el Bernabéu

mayo 1, 2018 - 9:00 am

La Liga de Campeones de la UEFA está llegando a su fin en esta temporada 2017-2018 y este martes 1º de mayo se definirá el primero de los finalistas de esta zafra. El estadio Santiago Bernabéu de Madrid recibirá, a partir de las 3:45 PM, hora de Venezuela, el duelo entre Real Madrid y Bayern de Múnich. Ambos clubes ya se enfrentaron en las semifinales de la 2013-2014 y en los cuartos de final de la temporada pasada. En ambos casos el triunfo fue para el equipo español. Sin embargo, el Bayern es uno de los equipos que más presencia ha marcado en las semifinales de la Liga de Campeones de los últimos años, por lo que no se puede descartar una victoria alemana. Para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, un empate entre estos dos equipos es el resultado menos probable, por lo que tal marcador se paga a +280.

El Bayern de Múnich vuelve a estar presente en una semifinal de la Champions, luego de su eliminación en los cuartos de final de la temporada pasada ante quien se convertiría posteriormente en el ganador del título, su próximo rival, el Real Madrid. No obstante, el Bayern tiene nombres de peso para poder revertir el cuadro actual y llevarse la victoria en Madrid, algo que no parece imposible, dado el resultado de la última presentación del equipo merengue en casa, cuando fue derrotado 1-3 por la Juventus, que casi le arrebató la clasificación.

Para lograr ese triunfo tan necesario en la capital española, el delantero polaco Robert Lewandowski deberá tener mayor presencia en el juego, ya que el pasado encuentro, estuvo bastante marcado por la defensa del Real Madrid y tuvo menos posesión de balón que sus compañeros Ribéry y Rodríguez. La única baja para los alemanes será el delantero Arjen Robben, quien se lesionó en el encuentro de ida en el Allianz Arena. Para los sitios de apuestas deportivas, el Bayern no es el favorito para llevarse el triunfo y que lo logre se paga a +220. Que el conjunto teutón sea quien clasifique a la final, se paga a +275.

El cuadro merengue aspira a su tercera “Orejona”

Por otro lado, el Real Madrid, aunque viene de pasar un gran susto frente a la Juventus, se ha destacado positivamente en esta edición de la Liga de Campeones, pues le ha tocado enfrentar, desde el inicio y en todas las fases de la competencia, a grandes clubes y ha sabido responder de manera satisfactoria y contundente. El conjunto español quiere obtener su tercer título europeo en 3 años y seguir aumentando su ventaja como mayor vencedor de la justa continental.

Aunque el Madrid venció el duelo de ida con marcador de 2-1, espera vencer nuevamente en su casa y no apuesta por un empate, esta vez, el conjunto merengue quiere clasificar sin el sofoco que tuvieron en la fase anterior. Para el duelo del martes, las bajas en el Madrid serán el mediocampista Isco y el lateral derecho Carvajal, ambos lesionados y sin chance de recuperarse para el encuentro. Para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, el Real Madrid es el gran favorito para ser el primer finalista de la Champions y que logre la clasificación se paga a -400, pero, además, que venza el duelo ante el Bayern de Múnich en el Bernabéu se paga a +110.

Noticia al Día